Primele nave reiau tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz după armistițiul dintre SUA și Iran

Reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz marchează un prim semn de detensionare în regiune, după anunțarea unui armistițiu între Statele Unite și Iran. Potrivit datelor publicate miercuri de MarineTraffic, două nave comerciale au tranzitat această rută strategică la scurt timp după acordul de încetare a focului.

Vrachierul „NJ Earth”, deținut de un armator grec, a trecut prin strâmtoare la ora 08:44 UTC, în timp ce nava „Daytona Beach”, sub pavilion liberian, a efectuat traversarea mai devreme, după plecarea din portul Bandar Abbas. Aceste mișcări sunt considerate primele semne ale unei posibile reluări a traficului, după o perioadă de restricții severe impuse de autoritățile iraniene.

Armistițiul, convenit pentru două săptămâni între Washington și Teheran, prevede ca tranzitul navelor să fie realizat în coordonare cu forțele armate iraniene, a anunțat ministrul de Externe Abbas Araghchi. Cu toate acestea, analiștii avertizează că situația rămâne incertă, iar reluarea completă a traficului nu este încă garantată.

„Este prea devreme pentru a spune dacă asistăm la o redeschidere amplă sau doar la traversări autorizate punctual”, a declarat Ana Subasic, analist în cadrul Kpler, compania care deține platforma MarineTraffic.

În prezent, peste 800 de nave sunt încă blocate în Golful Persic, însă armatorii au început pregătirile pentru reluarea operațiunilor. Restricțiile impuse după escaladarea conflictului la finalul lunii februarie au dus la o scădere drastică a traficului: doar 307 nave de marfă au tranzitat strâmtoarea între 1 martie și 7 aprilie, cu aproximativ 95% mai puțin decât în perioadele normale.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice perturbare în această zonă are impact direct asupra piețelor energetice și comerțului internațional.