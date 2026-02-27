Românii vor fi loviți de un val inflaționist în vară. Avertisment BNR: scumpirile prind viteză, economia încetinește

Sursă: Realitatea Financiara

Banca Națională avertizează că perspectiva privind evoluția inflației se înrăutățește, iar economia va resimți puternic efectele măsurilor de austeritate în prima jumătate a lui 2026. Potrivit estimărilor, românii ar urma să fie loviți de un val inflaționist în iunie, urmând ca abia spre finalul anului ritmul scumpirilor să scadă.

Rata anuală a inflației este așteptată să urce din nou în trimestrul al doilea, până la 9,8% în iunie, înainte de a coborî treptat spre 3,9% la finalul lui 2026, potrivit minutei ședinței de politică monetară din 17 februarie.

Inflația urcă din nou în vară, apoi coboară lent

BNR explică faptul că revenirea inflației este alimentată de eliminarea plafonării adaosurilor comerciale, de scumpirea energiei și de efectele de bază din economie. Rata anuală ar urma să ajungă la 3,9% în decembrie 2026, peste estimările anterioare. În plus, expirarea plafonării prețului la gaze și volatilitatea petrolului mențin riscurile ridicate.

Economia încetinește, iar populația va resimți presiunea

Consiliul BNR avertizează că prima jumătate a anului 2026 va fi dificilă, pentru că măsurile de consolidare bugetară și inflația ridicată vor reduce venitul real al populației. Totodată, creșterea costurilor cu forța de muncă și majorarea salariului minim din iulie 2026 pot reaprinde presiunile salariale în mediul privat.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât economia a intrat deja pe un trend de încetinire, cu o creștere de doar 0,6% în 2025, iar consumul gospodăriilor rămâne slab. BNR mizează pe investiții și fonduri europene pentru o revenire în 2027, însă avertizează că deficitul de cont curent rămâne o vulnerabilitate majoră.