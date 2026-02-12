Curs· 1 min citire

Băncile din România, obligate să facă transferuri instant în euro, fără comisioane majorate

12 feb. 2026, 18:53
Actualizat: 12 feb. 2026, 18:53
Internet4328439Banking

Internet4328439Banking

Articol scris de E F

Transferurile în euro vor deveni instant pentru toți românii, după ce Guvernul a adoptat o ordonanță care obligă băncile să proceseze plățile în maximum 10 secunde, fără a solicta comisioane mai mari decât la transferurile obișnuite.

Guvernul a fost nevoit să ia această măsură ăentru a evita sancțiuni din partea UE. Băncile și instituțiile de plată vor trebui să își actualizeze sistemele, să ofere acces la plăți instant și să respecte reguli noi privind siguranța și infrastructura de plăți.

Noile reglementări nu vizează doar bănci, ci și instituții de plată și instituții care emit monedă electronică.

De asemenea, sunt stabilite și sancțiuni pentru nerespectarea noilor cerințe.

Ce comisioane percep în prezent băncile din România

Citește și:

Mai multe articole despre

euro, banci

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Curs