Băncile din România, obligate să facă transferuri instant în euro, fără comisioane majorate
Internet4328439Banking
Transferurile în euro vor deveni instant pentru toți românii, după ce Guvernul a adoptat o ordonanță care obligă băncile să proceseze plățile în maximum 10 secunde, fără a solicta comisioane mai mari decât la transferurile obișnuite.
Guvernul a fost nevoit să ia această măsură ăentru a evita sancțiuni din partea UE. Băncile și instituțiile de plată vor trebui să își actualizeze sistemele, să ofere acces la plăți instant și să respecte reguli noi privind siguranța și infrastructura de plăți.
Noile reglementări nu vizează doar bănci, ci și instituții de plată și instituții care emit monedă electronică.
De asemenea, sunt stabilite și sancțiuni pentru nerespectarea noilor cerințe.
Ce comisioane percep în prezent băncile din România
Citește și:
- 18:19 - Românii vor fi loviți de un val inflaționist în vară. Avertisment BNR: scumpirile prind viteză, economia încetinește
- 14:29 - Leul s-a depreciat ușor în raport cu euro. Cursul anunțat de BNR a urcat la 5,0956 lei
- 16:59 - Rezervele BNR au atins borna de 80 de miliarde de euro: Cum a început leul luna februarie
- 14:09 - România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din UE. Austeritatea lui Bolojan a aruncat în aer prețurile
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News