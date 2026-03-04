Dolarul a înregistrat cea mai mare scădere din ultima lună după informații despre negocieri SUA–Iran

Sursă: Realitatea Financiara

Dolarul american a înregistrat miercuri cea mai mare scădere din ultima lună, după apariția unor informații privind posibile negocieri între Iran și United States pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui raport publicat de The New York Times, agenți iranieni s-ar fi oferit să discute condițiile pentru încheierea războiului.

Indicele dolarului a scăzut după apariția raportului privind posibile negocieri între SUA și Iran

După publicarea informațiilor, indicele Bloomberg Dollar Spot a slăbit cu până la 0,4%, înainte de a-și reveni parțial, potrivit datelor citate de Bloomberg. Scăderea vine după o perioadă de creștere a monedei americane. În ultimele două sesiuni, indicele crescuse cu 1,4%, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care alimentaseră temerile privind inflația și crescuseră cererea pentru active considerate refugiu.

Specialiștii din piață spun însă că informațiile privind posibilele negocieri trebuie privite cu rezerve. Evelyne Gomez-Liechti, strateg la Mizuho International, a declarat că raportul trebuie analizat cu precauție. Potrivit datelor apărute în presă, tentativa de negociere ar fi avut loc la o zi după începerea atacurilor, însă oficialii americani ar fi fost sceptici față de această abordare.