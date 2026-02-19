Curs· 1 min citire
Leul s-a depreciat ușor în raport cu euro. Cursul anunțat de BNR a urcat la 5,0956 lei
19 feb. 2026, 14:29
Actualizat: 19 feb. 2026, 14:29
Articol scris de Scris de Realitatea Financiara
Moneda națională s-a depreciat joi în raport cu euro, potrivit cursului oficial anunțat de BNR
Moneda națională s-a depreciat joi în raport cu euro, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României. Euro a fost calculat la 5,0956 lei, în creștere cu 0,15 bani (+0,29%) față de cotația precedentă, de 5,0941 lei.
Evoluția indică o ușoară presiune asupra leului, pe fondul fluctuațiilor din piața valutară. Specialiștii arată că astfel de variații pot fi influențate de factori externi, precum dinamica piețelor financiare internaționale, dar și de elemente interne, inclusiv cererea și oferta de valută.
Chiar dacă deprecierea este redusă, cursul rămâne atent monitorizat de investitori și mediul de afaceri, având impact asupra costurilor de import și a ratelor la creditele în euro.
Sursa: Realitatea Financiara
