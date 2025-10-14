Dan Nica, europarlamentar PSD a declarat ca viitoarea Lege de Accelerare Industrială a Comisiei Europene trebuie să includă măsuri concrete pentru menținerea competitivității și sprijinirea industriilor mari consumatoare de energie.

„Astăzi am prezidat reuniunea Grupului de lucru al Parlamentului European pe politica industrială, unde Comisia Europeană a prezentat primele elemente din viitorul Industrial Accelerator Act. Obiectivul acestui act este să ofere o piață reală și competitivă pentru industriile mari consumatoare de energie și pentru tehnologiile curate, prin simplificarea procedurilor, acces mai bun la piață și stimularea investițiilor”, a notat Nica, marți, pe Facebook.

Acesta a atras atenția că „nu există tranziție industrială fără competitivitate și fără cumpărători pentru produsele noastre” și a subliniat că este nevoie de politici care să susțină producția europeană: „Europa a investit deja în exemple concrete tehnologii curate, de exemplu oțel, aluminiu, ciment, dar dacă nu există cerere și nu există politici de achiziții publice orientate către „Made in Europe”, riscăm ca aceste eforturi să rămână fără rezultat”.

Dan Nica a cerut ca noul act să includă măsuri clare, precum prioritizarea achizițiilor publice din producția europeană, mecanisme de sprijin pentru industriile mari consumatoare și semnale ferme către investitori că Europa rămâne o piață pentru produsele industriale curate.