Taxele adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au dus inflația la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, iar puterea de cumpărare scade dramatic. TVA și accizele majorate au fost transferate în costurile finale, iar prețul energiei electrice va aduce un nou val de scumpiri în următoarele luni.

Experții vorbesc despre noi creșteri de taxe de la anul. A explicat, pentru Realitatea Plus, întreaga situație, Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt INS.

„De regulă, noi, cei de la Statistică nu facem comentarii asupra rezultatelor pe care le produc măsurile de austeritate, dar câteva chestiuni de bun simț evident că se pot face. Ca principiu, prețurile totdeauna cresc. Este o chestiune.

Important este să se crească puțin și să crească în mod natural legat de mișcările din piață, pe bază de cerere și ofertă. Coeficientul de ponderare, care este chiar prima coloară, arată în ce măsură un anumit produs sau serviciu este folosit mai mult sau mai puțin de populații. Cu cât acest coeficient este mai mare, cu atât fluctuații de acolo sunt mai importante.

Pentru un exemplu foarte simplu, una este să fluctueze prețurile la pâine și alta este să avem variații de preț la transporturi aeriene. Pentru că pâine mănâncă toată lumea sau carne de porc sau carne de pasări, în vremea ce cu avionul nu merge chiar toată lumea. Mai e o problemă discutată de foarte mult timp, aceea a dependenței de importuri.

Și arată datele că noi continuăm să importăm anumite produse, inclusiv alimente de bază, cele din industria panificației, iar acestea se reflectă și în costul final al inflației în momentul în care se măsoară aceste date. Asta pentru că atunci când importăm un produs, îl importăm și cu inflația din țara respectivă”, a declarat Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt INS.