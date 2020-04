Baza NATO langa Bucuresti. MApN a scos la licitatie lucrari de 36 milioane de euro

Cazarma 1026 Tunari situata pe Centura Capitalei va deveni in curand baza militara NATO, dupa ce Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02523, contracteaza lucrari pentru constructia unei baze de stationare in valoare de 36 milioane de euro.

Mai exact, contractul scos joi, 2 aprilie, la licitatie, vizeaza lucrari de executie pentru proiectele clasificate NATO Security Investment Programme din cadrul pachetului de capabilitati CP 9A0996 – RSOM (Reception, Staging and Onward Movement), NSIP 3RS35002 “Realizare baza de stationare temporara” care urmeaza a se implementa in cazarma 1026 Tunari. Durata contractului va fi de 87 de luni, din care perioada de executie va fi de 24 de luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Pentru a participa la licitatie, media cifrei de afaceri a unui ofertant, pentru ultimii 3 ani, respectiv 2016-2018, trebuie sa fie cel putin egala cu 36 milioane de euro. Termenul limita pentru depunerea ofertelor la licitatie este 11 mai 2020, potrivit datelor din platforma de achizitii publice SEAP. In urma aderarii Romaniei la NATO, Cazarma 1026 Tunari a fost selectata pe lista unitatilor disponibile pentru indeplinirea misiunilor NATO ca baza de stationare temporara. „Prin urmare, in cazarma 1026 Tunari se vor dezvolta capabilitati de infrastuctura dupa standardele NATO, pentru asigurarea spatiilor de cazare personal, a cladirilor administrative, drumurilor, aleilor si platformelor pentru depozitarea tehnicii, imprejmuirilor perimetrale si interioare necesare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice unei baze de stationare temporara, prin proiecte finantate din fonduri comune NSIP”, se arata in caietul de sarcini.