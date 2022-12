VREM PETROM ÎNAPOI: „Mă alătur inițiativei pentru că ajunge cu umilința poporului român!” – Vocea ta contează!

Românii semnează masiv petiția inițiată în premieră națională de postul nostru de televiziune. Petrom este a României, ne vrem petrolul înapoi – spun cei mai mulți dintre oamenii care s-au alăturat demersului Realitatea PLUS. Românii pot semna pe petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi Rezultatele ÎN TIMP REAL pot fi văzute AICI .

Realitatea PLUS a început o campanie prin care dorim recuperarea companiei petroliere Petrom – naționalizarea companiei. Dorim să îndreptăm lucrurile, iar asta se poate realiza printr-un referendum. Realitatea PLUS a început demersurile pentru obținerea de semnături, astfel încât să forțăm autoritățile să declanseze o astfel de procedură prin care să recuperăm compania, să recuperăm profiturile pe care le-a obținut compania de la înstrăinare și până acum, precum și despăgubiri.

Cunoscuta interpretă de muzică populară, Elena Merișoreanu a făcut declarații în exclusivitate la Realitatea PLUS și a spus cu lacrimi în ochi că s-a săturat ca țara noastră să fie umilită și că se alătură Campaniei postului nostru de televiziune „Vrem Petrom înapoi”.

„Mă alătur și eu alături de dumneavoastră la Realitatea PLUS. Suntem atât de umiliți… Oare suntem ultima țară care merită această umilință? Pădurile noastre sunt rase și mașini austriece cară lemnul nostru și îl duc la ei. Până când ne umilesc acești oameni, de ce să sufere copiii și nepoții noștri pentru că vor unii să își umple buzunarele? Vrem Petrom înapoi, vrem să fim o țară liberă, nu umilită. E vremea să se trezească tot românul și să meargă înainte, îmi dau lacrimile când mă gândesc că nu e cazul ca noi, poporul român, să fim umiliți în acest mod”, a afirmat Elena Merișoreanu la Realitatea PLUS.

„Românii sunt extrem de interesați de campania pe care am lansat-o, ceea ce înseamnă un lucru nemaipomenit: că noi am reușit, ca post TV, să coagulăm o mare parte din români. Erau pline mailurile din redacție cu această campanie și cred că este bine să continuăm, în ciuda umilinței pe care am simțit-o cu toții, măcar lucrul acesta îl putem face: să ne unim și să apăsăm pe cei care ne conduc”, a precizat Laurențiu Botin, la Realitatea PLUS.