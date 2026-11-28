Scenariu-șoc pentru românnii cu venituri mici. Legea responsabilității fiscale ar putea bloca majorarea pensiilor și a salariilor cât timp datoria publică depășește 60% din PIB, iar datoria se va menține ridicată în următorii cinci ani. Guvernul poate însă acorda o derogare de la lege, după cum explică jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu
Din punct de vedere tehnic, Guvernul poate bloca orice majorare de cheltuială
Datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, iar potrivit legii responsabilității fiscale, pensiile și salariile ar trebui să rămână înghețate. Cum datoria se va menține ridicată și în următorii cinci ani, veniturile nu ar mai trebui să crească în această perioadă, cel puțin în teorie.
Ministrul Finanțelor a spus că, în realitate, decizia este una politică. Guvernul poate acorda o derogare de la lege, astfel încât veniturile oamenilor să crească. În următorii cinci ani, executivul ar urma să decidă de fiecare dată dacă acordă sau nu această derogare.
Tot din cauza datoriei publice foarte mari, în primul trimestru al anului viitor guvernul este obligat să prezinte un plan fiscal. Acesta trebuie să cuprindă măsuri de reducere atât a datoriei publice, cât și a deficitului.
Posibile modificări de taxe
Din surse, planul ar include măsuri fiscale și măsuri de prioritizare a investițiilor, ceea ce ar putea însemna inclusiv modificări de taxe. Nu se știe exact ce taxe ar urma să fie majorate sau modificate. Executivul nu ar mai dori să umble cel puțin la cota de TVA.