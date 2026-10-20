Daniel Udrescu: Un miliard de euro pentru magistrați. Lecția pe care Guvernul trebuie să o învețe
Daniel Udrescu / Expert contabil judiciar
Înalta Curte a stabilit definitiv plata unor restanțe salariale ale magistraților estimate la 5 miliarde de lei. Daniel Udrescu analizează costul întârzierilor și lecțiile pentru disciplina bugetară a statului.
Hotărârea definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție la 15 octombrie 2026, în litigiul dintre instanța supremă și Guvernul României și Ministerul Finanțelor, pune în discuție o problemă care depășește plata restanțelor salariale ale magistraților. Este vorba despre modul în care statul își administrează obligațiile patrimoniale și despre consecințele financiare ale amânării repetate a unor plăți stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
Prin respingerea recursului formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor, Înalta Curte a menținut hotărârea Curții de Apel București din 5 mai 2026, referitoare la obligația autorităților executive de a asigura fondurile necesare achitării drepturilor salariale restante. Miza financiară a litigiului este estimată la aproximativ 5 miliarde de lei, echivalentul unui miliard de euro.
Drepturile respective provin din diferențe salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești. Plata lor a fost amânată succesiv, în condițiile în care autoritățile au invocat constrângeri bugetare și necesitatea repartizării resurselor publice către alte cheltuieli. Hotărârea definitivă confirmă obligația autorităților de a întreprinde demersurile necesare executării acestor obligații. Termenul de zece zile privește inițierea măsurilor de conformare, fără a echivala în mod necesar cu plata integrală a tuturor sumelor în acest interval.
Înalta Curte nu a întocmit bugetul în locul Guvernului și nu a preluat atribuțiile Ministerului Finanțelor. A stabilit însă că organizarea finanțării publice trebuie să țină seama de obligațiile rezultate din hotărârile judecătorești. Lipsa unei prevederi bugetare suficiente nu poate constitui, prin ea însăși, un motiv pentru ignorarea unei obligații definitive.
Problema are consecințe economice considerabile. O plată de 5 miliarde de lei într-un singur exercițiu bugetar ar exercita o presiune importantă asupra necesarului de finanțare al statului. O organizare legală a plăților pe scadențe ulterioare ar putea reduce presiunea imediată asupra disponibilităților Trezoreriei, dar nu ar elimina obligația și nici eventualele costuri suplimentare.
Tocmai aceste costuri ar trebui să preocupe Ministerul Finanțelor. Reprezentanții Înaltei Curți au arătat că, pentru anumite tranșe restante, dobânzile și actualizările au ajuns la valori apropiate de 68% din debitul principal. Procentul nu trebuie extins automat asupra întregii sume de 5 miliarde de lei, dar ilustrează costul pe care îl poate produce amânarea îndelungată a unei obligații patrimoniale.
Din perspectivă contabilă, amânarea plății nu reprezintă o economie. Ea modifică momentul ieșirii numerarului, în timp ce obligația continuă să existe și poate genera accesorii. O administrație care prezintă asemenea amânări drept reduceri de cheltuieli riscă să confunde gestiunea lichidităților cu reducerea efectivă a costurilor publice.
Această diferență este esențială pentru evaluarea politicilor de austeritate. O măsură care reduce temporar plățile poate îmbunătăți situația numerarului într-un anumit an, dar poate transfera către exercițiile bugetare următoare obligații mai mari. Dacă amânarea generează dobânzi și actualizări, contribuabilii vor suporta în final un cost suplimentar pentru aceeași obligație inițială.
Hotărârea Înaltei Curți oferă și prilejul unei discuții despre proporționalitate. În raporturile patrimoniale, acest principiu presupune examinarea relației dintre scopul legitim urmărit, mijloacele utilizate și consecințele suportate de persoanele afectate. El nu elimină competențele statului și nici obligația cetățenilor de a respecta legea, dar impune ca exercitarea puterii publice să rămână în limitele stabilite de drept.
Statul este creditor atunci când colectează impozite și taxe și devine debitor atunci când trebuie să execute obligații salariale, contractuale sau stabilite judecătorește. Regimurile juridice aplicabile nu sunt identice, însă ambele situații presupun respectarea legii și a obligațiilor patrimoniale.
Atunci când ANAF urmărește recuperarea unei creanțe fiscale, poate utiliza mijloacele de executare prevăzute de lege, inclusiv poprirea conturilor bancare. Recuperarea veniturilor bugetare reprezintă un obiectiv legitim. Totuși, executarea trebuie să respecte limitele legale, iar efectele concrete ale măsurilor pot deveni relevante pentru examinarea proporționalității lor.
O poprire care indisponibilizează sumele necesare plății salariilor și furnizorilor poate afecta grav activitatea unei societăți comerciale. Acest efect nu determină automat nelegalitatea executării, dar poate justifica examinarea împrejurărilor concrete, a alternativelor permise de lege și a prejudiciilor demonstrabile.
Într-un asemenea litigiu, expertiza contabilă poate stabili situația lichidităților înainte și după instituirea popririi, obligațiile scadente, întârzierile la plată și efectele asupra continuității activității. Expertul nu stabilește dacă măsura este nelegală sau disproporționată. El furnizează instanței datele economice necesare aprecierii juridice.
Această delimitare este importantă și pentru raporturile în care statul are calitatea de debitor. O dificultate temporară de lichiditate nu stinge obligația contribuabilului, după cum insuficiența fondurilor bugetare nu stinge obligația statului stabilită definitiv. Există diferențe procedurale între cele două situații, dar ele nu justifică ignorarea consecințelor economice și a cerințelor legale aplicabile fiecăreia.
Proporționalitatea nu presupune un tratament juridic identic în toate împrejurările. Presupune ca autoritățile să poată explica de ce au ales o anumită măsură, care este temeiul ei legal și dacă efectele produse rămân în limitele admise de lege. În materia executării fiscale, aceste limite trebuie examinate potrivit normelor speciale. În materia obligațiilor statului, punctul de plecare îl constituie caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești definitive.
Litigiul privind drepturile salariale ale magistraților pune în evidență și o problemă de administrare financiară. Dacă obligațiile rezultate din hotărâri definitive sunt cunoscute, ele trebuie evidențiate, evaluate și incluse în planificarea bugetară. O administrație responsabilă trebuie să cunoască atât datoriile exigibile, cât și litigiile care pot genera obligații viitoare importante.
Această cerință nu privește numai Ministerul Finanțelor. Ea privește întregul mecanism de fundamentare a bugetului, inclusiv instituțiile care transmit necesarul de fonduri, autoritățile care aprobă cheltuielile și structurile care urmăresc executarea hotărârilor judecătorești.
Pentru viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, dacă acesta va primi votul de învestitură, obligația estimată la un miliard de euro constituie un test imediat de administrare bugetară. Suma trebuie examinată împreună cu scadențele, accesoriile, disponibilitățile financiare și posibilitățile legale de organizare a plăților. Nu este suficientă identificarea unei surse temporare de numerar. Este necesară o evaluare completă a costului obligației.
Guvernul Bolojan a utilizat căile de atac disponibile în litigiul privind drepturile salariale restante. Exercitarea acestora este legitimă. Critica administrativă privește însă absența unei soluții financiare suficient de clare pentru situația în care obligațiile contestate devin definitive. Invocarea limitelor unui guvern interimar în efectuarea rectificării bugetare poate explica o dificultate procedurală, dar nu rezolvă problema datoriei.
Noul Executiv va trebui să arate că poate administra asemenea obligații fără să transfere permanent costurile către bugetele viitoare. Aceasta presupune evidența completă a restanțelor, evaluarea riscurilor judiciare și prezentarea unor soluții de finanțare care să nu creeze accesorii evitabile.
Un guvern serios nu poate construi disciplina fiscală exclusiv prin majorarea veniturilor colectate și restrângerea cheltuielilor curente. Trebuie să înceapă cu inventarierea propriilor datorii și cu evaluarea costului deciziilor administrative. În lipsa acestei discipline, austeritatea poate deveni doar o modalitate de transferare a obligațiilor către anii următori.
Statul român se confruntă însă cu o schimbare pe care administrația publică pare să o subestimeze. Inteligența artificială oferă contribuabililor posibilitatea de a examina legislația, de a compara decizii administrative, de a identifica contradicții și de a înțelege proceduri juridice care, până de curând, necesitau cunoștințe specializate și resurse financiare considerabile. Tot mai mulți cetățeni pot pune întrebări despre nedreptățile pe care consideră că le-au suferit și pot descoperi argumente pe care nu știau să le formuleze. Răspunsurile AI trebuie verificate, iar interpretarea juridică rămâne în responsabilitatea profesioniștilor și a instanțelor. Dar saltul calitativ este real în privința accesului la instrumente de analiză. Contribuabilul nu mai este neapărat persoana lipsită de informații, obligată să accepte fără explicații concluziile autorității. Poate confrunta actele administrației cu legea, poate solicita justificări și poate identifica erori de calcul sau de procedură. Pentru un aparat administrativ obișnuit să beneficieze de superioritatea informațională, această schimbare poate deveni incomodă. Răspunsul legitim al statului nu este restrângerea contestării, ci îmbunătățirea calității deciziilor, a transparenței și a respectării drepturilor contribuabililor.
Cazul magistraților nu trebuie transformat într-o confruntare între categorii profesionale. El privește executarea unor obligații recunoscute judecătorește și modul în care autoritățile administrează banii publici. Întrebarea importantă nu este dacă magistrații merită un tratament preferențial, ci dacă statul poate amâna obligații definitive fără să suporte consecințele financiare ale întârzierii.
Un miliard de euro reprezintă costul estimat al unui litigiu cu impact bugetar major. Dincolo de această sumă, hotărârea Înaltei Curți ar trebui să determine o schimbare a practicii administrative. Obligațiile statului trebuie evidențiate la timp, finanțate în condițiile legii și executate fără acumularea inutilă a accesoriilor.
Disciplina financiară nu poate fi cerută numai contribuabililor. Ea trebuie practicată mai întâi de instituțiile care administrează resursele publice. Iar proporționalitatea, pentru a avea un conținut real, trebuie să fie luată în considerare atât atunci când statul exercită constrângerea legală, cât și atunci când își organizează executarea propriilor obligații.
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