Daniel Udrescu: Specializarea pe verticală versus generalizarea pe orizontală. Cum am construit competența profesională

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 nov. 2026, 10:17

Competența profesională nu se construiește prin acumularea superficială de diplome și specializări, ci prin aprofundarea fiecărei discipline și capacitatea de a integra cunoștințele într-o analiză coerentă. În această perspectivă, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, explică diferența dintre specializarea pe verticală și generalizarea pe orizontală, pornind de la propriul parcurs profesional în finanțe, contabilitate, audit, fiscalitate și expertiză judiciară. Prin exemple concrete din practica expertizelor financiar-contabile și fiscale, autorul arată cum cercetarea în profunzime, identificarea excepțiilor și corelarea mecanismelor juridice și economice pot dezvălui erori de fond și soluții pe care o analiză superficială nu le-ar identifica.

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