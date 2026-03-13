Ministerul Energiei propune declararea situației de CRIZĂ pe piața carburanților, reducerea accizelor și repornirea rafinăriei Lukoil–Ploiești

Ministerul Energiei a prezentat un pachet amplu de intervenții pentru a proteja piața carburanților în contextul exploziei prețurilor internaționale, propunând declararea situației de criză pe piața țițeiului, reducerea accizelor și repornirea rafinăriei Lukoil–Ploiești. Măsurile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscului ca România, dependentă de importuri, să fie afectată de blocajele de aprovizionare și de scumpirile accelerate ale petrolului și motorinei.

• Declararea situației de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere

Ministerul propune adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care să permită intervenții rapide, inclusiv stabilirea unui preț maximal pentru carburanți și limitarea exporturilor în perioada de criză.

• Subvenții pentru benzină și motorină

Operatorii care acordă o reducere de 0,5 lei/litru la pompă ar urma să primească o subvenție de 0,25 lei/litru, pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor.

• Sprijin țintit pentru transportatori și agricultură

Pentru transportul rutier, se propune majorarea ajutorului de stat la 1 leu/litru și reducerea accizei. În agricultură, Ministerul recomandă scutirea integrală de acciză , măsură cu impact direct în costurile de producție.

• Derogare temporară de la obligația de adaos bioetanol

Pentru perioada 1 martie – 31 mai 2026, Ministerul solicită eliminarea componentei BIO din carburanți, pentru a asigura continuitatea aprovizionării și a tempera scumpirile.

• Repornirea rafinăriei Petrotel‑Lukoil din Ploiești

Considerată „o opțiune certă și viabilă”, rafinăria ar urma să fie repornită în aprilie, folosind țiței non‑rusesc , pentru a suplimenta producția internă de carburanți.

Ministerul Energiei subliniază că România dispune de stocuri de urgență pentru aproximativ 90 de zile și că monitorizează permanent piața pentru a preveni scumpirile nejustificate. În același timp, diversificarea surselor de aprovizionare — inclusiv importuri din Arabia Saudită, Bulgaria și Turcia — rămâne o prioritate strategică.