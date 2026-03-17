Explozie a prețurilor la carburanți, marți dimineață: motorina trece de 9,20 lei. Ce MĂSURI ar putea lua Guvernul
Prețurile carburanților au crescut cu câteva zeci de bani de la debutul crizei din Orientul Mijlociu
Prețurile carburanților au crescut puternic marți dimineață, cu scumpiri de peste 15 bani la motorină și peste 10 bani la benzină. În timp ce tarifele la pompă ating noi maxime, Guvernul ia în calcul o ordonanță de urgență care ar permite plafonarea prețurilor la benzină și motorină.
Marți dimineață, șoferii din România au găsit prețuri considerabil mai mari în benzinării. Motorina – cel mai vândut carburant din țară – s-a scumpit cu peste 15 bani pe litru, iar în unele stații creșterea a ajuns chiar la 22 de bani. Nici benzina nu a fost ocolită, înregistrând majorări de peste 10 bani pe litru.
Cât costă carburanții în marile rețele din țară:
Motorină standard
Petrom: 9,10 – 9,11 lei/litru
Rompetrol: 9,21 lei/litru
OMV: 9,24 lei/litru
Motorină premium
Petrom: 9,52 lei/litru
Rompetrol: 9,76 lei/litru
OMV: 9,80 lei/litru
Benzină standard
Petrom: 8,59 lei/litru
OMV: 8,72 lei/litru
Benzină premium
Petrom: 9,16 lei/litru
Rompetrol: 9,47 lei/litru
Datele provin din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților și pecoonline, care reflectă în timp real evoluția tarifelor la pompă.
Ce pregătește Guvernul
Creșterile repetate ale prețurilor au determinat Guvernul să analizeze mai multe scenarii pentru a limita impactul asupra populației și economiei.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Executivul lucrează la două măsuri fiscale, dintre care una ar permite intervenția directă asupra prețurilor.
- 23:25 - Scumpiri la pompă. Ministrul Finanțelor explică de ce nu scade acciza la benzină și motorină
- 17:11 - De ce nu va fi plafonat prețul carburanților? Consilierul lui Bolojan: „Să nu creăm așteptări iraționale”
- 16:45 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după discuțiile cu OMV Petrom: România importă 80% din țițeiul necesar. Proiectul Neptun Deep, vital pentru 2027
- 13:47 - Petrobrazi, singura rafinărie funcțională din România, își reduce producția. Ce se întâmplă pe piața carburanților
