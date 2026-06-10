Studiu: averile super-bogaților provoacă daune climatice de aproape 1 trilion de dolari pe an

Sursă: Realitatea.net

Un nou studiu arată că persoanele foarte bogate nu contribuie la schimbările climatice doar prin stilul de viață extravagant, ci și prin companiile și investițiile pe care le dețin.

Potrivit analizei realizate de Greenpeace, super-bogații sunt responsabili pentru o parte importantă din emisiile de gaze cu efect de seră care încălzesc planeta. Este vorba despre active precum companii petroliere, investiții financiare, dezvoltări imobiliare sau alte afaceri cu impact mare asupra mediului.

Greenpeace a calculat ceea ce numește „datoria climatică” a celor foarte bogați, adică partea din daunele climatice asociate activelor pe care le controlează. Conform estimărilor, cei mai bogați oameni ai lumii provoacă daune climatice de aproape 1 trilion de dolari anual. Organizația atrage atenția că aceste costuri sunt suportate în mare parte de populația generală. Clara Thompson, activistă Greenpeace, a criticat faptul că gospodăriile obișnuite suportă povara în timp ce super-bogații profită de industrii poluante.

Cei mai bogați 1% produc o mare parte din emisii

Analiza arată că primii 1% dintre cei mai bogați oameni ai planetei sunt responsabili pentru aproximativ 40% din emisiile bazate pe proprietate. Aceste emisii provin din afacerile, investițiile și activele deținute de persoane private și reprezintă aproximativ 60% din producția globală de carbon. În interiorul acestui grup, cei mai bogați 0,1% generează aproximativ 17% din emisii, iar cei mai bogați 0,01% sunt responsabili pentru aproximativ 9%. Studiul precizează că în categoria primului 1% intră persoanele cu averi de peste 2 milioane de dolari, iar pentru 0,01% averea depășește 38 de milioane.

Jumătatea cea mai săracă a lumii produce foarte puține emisii

Prin comparație, jumătatea cea mai săracă a populației lumii este responsabilă pentru doar 3% din emisiile bazate pe proprietate. Specialiștii spun că dezbaterea despre schimbările climatice s-a concentrat prea mult pe consumul individual și prea puțin pe investițiile și activele care generează poluare la scară mare. Clara Thompson subliniază că nu este vorba doar despre avioane private și stiluri de viață luxoase, ci despre proprietatea asupra activelor cu emisii mari de carbon. Cercetătorii consideră că această perspectivă schimbă modul în care ar trebui înțelese responsabilitățile climatice.

Cercetătorii cer schimbarea politicilor climatice

Autorii studiului spun că politicile climatice ar trebui să se concentreze mai mult pe investițiile cu impact mare asupra mediului și mai puțin doar pe comportamentul consumatorilor. Ei susțin că ani la rând, politicile au vizat în principal consumul individual, ignorând rolul investițiilor private în generarea emisiilor. Constatările sugerează că reglementările ar trebui să includă responsabilizarea celor care controlează active poluante. Activista Greenpeace afirmă că este necesară o schimbare de paradigmă pentru a aborda corect sursele reale ale crizei climatice.