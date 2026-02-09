Criptomonede· 1 min citire

Bithumb transferă din greșeală bitcoini de peste 40 de miliarde de dolari clienților

9 feb. 2026, 09:33
Actualizat: 9 feb. 2026, 09:33
Articol scris de Realitatea Financiara

Platforma sud-coreeană de tranzacționare a criptomonedelor Bithumb a anunțat sâmbătă că a transferat din greșeală clienților săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în cadrul unei campanii promoționale, relatează Reuters.

Potrivit companiei, incidentul a avut loc vineri seara, când Bithumb intenționa să ofere recompense simbolice de 2.000 de woni (aproximativ 1,37 dolari) unui număr de 249 de utilizatori participanți la un eveniment promoțional. Dintr-o eroare operațională, câștigătorii au primit însă, în medie, 2.490 de bitcoini fiecare, echivalentul a circa 166 de milioane de dolari per utilizator.

Bithumb a precizat că a suspendat rapid tranzacțiile și retragerile, la ora 19:40, reușind să recupereze 99,7% din cei aproximativ 620.000 de bitcoini transferați. Totuși, aproximativ 125 de bitcoini rămân nerecuperați. Platforma a subliniat că incidentul nu a fost cauzat de un atac cibernetic sau de o breșă de securitate.

Eroarea a avut un impact temporar asupra pieței locale, determinând o scădere de 17% a prețului bitcoin pe platforma Bithumb, până la 81,1 milioane de woni, pe fondul vânzărilor efectuate de unii utilizatori. Ulterior, prețul și-a revenit, bitcoin fiind tranzacționat la aproximativ 104,5 milioane de woni.


Sursa: Realitatea Financiara

