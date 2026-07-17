Visul casei lângă oraș, tot mai greu de împlinit. Prețul apartamentelor în Capitală ajunge și la 200.000 de euro

Tot mai mulți tineri renunță la gândul de a se muta în afara orașului, deși acolo locuințele sunt mai spațioase. Principalul motiv este timpul petrecut în trafic. Pentru familiile cu copii, naveta înseamnă treziri matinale, ore pierdute în fiecare zi pe drum și mai puțin timp petrecut împreună.
Tinerii fug tot mai mult de suburbii
Dimineața, cei care locuiesc lângă București trebuie să se înarmeze cu răbdare pentru drumul până la birou, cum este și cazul Violetei.
„Păi dimineața facem cam o oră jumătate, două și de multe ori aleg să plec mai devreme ca să evit traficul.”, spune tânăra.
Orașele și comunele de lângă București au devenit la fel de aglomerate ca străzile capitalei, mai ales la orele de vârf.
„Este ora 8.48, suntem în zona Bragadiru și vrem să ajungem în Piața Victoriei. Haideți să vedem cât o să facem!
Bun, am ajuns în Piața Victoriei, este or 10.13, deci am făcut o ora și 25 de minute.”
Din acest motiv, tot mai mulți tineri refuză să ia în calcul achiziționarea unei locuințe în afara capitalei. Problema este că prețul imobilelor a crescut semnificativ în ultimul an, deși România traversează o perioadă de instabilitate economică și inflație ridicată.
Românii au devenit precauți când vine vorba de achiziția unei locuințe. Cel mai mult analizează raportul dintre prețuri, care au crescut semnificativ în ultimii ani și locația imobilului. Spre exemplu, o casă cu grădină în afara Bucureștiului, cum sunt cele din Bragadiru pot costa între 130 și 180.000 de euro, însă timpul petrecut în trafic până în centrul orașului este foarte mare. În același timp, un apartament într-o zonă centrală a Bucureștiului va scuti foarte mult timp, dar prețurile pot ajunge chiar și până la 200.000 de euro. Nici chiriile nu sunt mai prejos. Cei care vor să locuiască în centrul capitalei va trebui să scoată din buzunar între 600 și 900 de euro.
CASĂ CU GRĂDINĂ BRAGADIRU: 130.000-180.000 €
APARTAMENT 2 CAMERE CENTRUL CAPITALEI: APROX. 200.000€
CHIRIE CENTRUL BUCUREȘTIULUI: 600-900 €
Specialiștii spun că piața imobiliară intră într-o nouă etapă, în care accesul la transport, servicii și locuri de muncă devine la fel de important ca prețul locuinței, iar tinerii renunță rapid la visul casei cu grădină departe de aglomerația orașului.