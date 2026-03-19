Veste proastă pentru factura la energie. De ce criza gazelor nu se va termina prea curând. Avertismentul Qatarului

Sursă: realitatea.net

Criza gazelor se adâncește după ce atacurile lansate de Iran au paralizat 17% din exporturile de gaze naturale lichefiate ale Qatarului. Ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, avertizează că infrastructura energetică nu va fi complet funcțională prea curând, reparațiile necesare fiind estimate la o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani.

Sectorul energetic mondial se confruntă cu un șoc fără precedent după ce atacurile lansate de Iran au vizat direct „inima” sistemului global de gaze. Potrivit ministrului Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, loviturile au avariat grav două dintre cele 14 sisteme de lichefiere ale emiratului și o instalație critică de tip gas-to-liquids. Această paralizie tehnică înseamnă că aproximativ 12,8 milioane de tone de GNL vor rămâne offline anual, generând pierderi estimate la 20 de miliarde de dolari.

Impactul depășește sfera gazelor naturale lichefiate, afectând întreg lanțul de exporturi, de la condensat și GPL, până la heliu și sulf. În acest context critic, gigantul QatarEnergy ia deja în calcul invocarea clauzei de forță majoră pentru contractele pe termen lung către parteneri strategici precum Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, semnalând o incapacitate de livrare ce ar putea destabiliza economii întregi.

Un șoc diplomatic și economic în plin Ramadan

Declarațiile lui Saad al-Kaabi reflectă dimensiunea consternării de la Doha. Oficialul s-a arătat profund șocat de faptul că un asemenea atac a venit din partea unei „țări musulmane frățești”, chiar în luna sfântă a Ramadanului. Mai grav, acesta consideră că amploarea distrugerilor a împins întreaga regiune a Golfului înapoi cu până la 20 de ani, spulberând imaginea de „refugiu sigur” pe care Qatarul a construit-o cu greu în ultimele decenii. Totodată, proiectul mamut de extindere North Field a fost oprit, având deja întârzieri estimate la peste un an.

Escaladarea din Golf „incendiază” prețurile în Europa

Conflictul a intrat într-o fază de uzură asupra infrastructurii critice globale, după ce atacurile reciproce dintre Israel și Iran s-au extins asupra facilităților energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit. Reuters descrie situația drept un atac direct asupra „instalațiilor sanitare” ale sistemului energetic mondial.

Reacția piețelor a fost instantanee și violentă

Prețul gazelor în Europa a înregistrat un salt spectaculos de 35% într-o singură zi.

Cotațiile petrolului au avansat cu 10%, pe fondul temerilor că această criză nu este una trecătoare.

În timp ce la Washington Casa Albă analizează durata campaniei împotriva Teheranului, iar Donald Trump cere o capitulare necondiționată a Iranului, analiștii avertizează: chiar dacă ostilitățile s-ar opri astăzi, avariile structurale din Qatar vor menține tensiunea pe piața energiei timp de luni sau chiar ani de zile.