Val de disponibilizări în județul Prahova, inima industriei petroliere. Aproape 1.600 de posturi dispar din administrațiile locale

Sursă: Realitatea Financiara

Aproape 1.600 de posturi vor fi eliminate din administrațiile locale din Prahova, în urma restructurării cerute de Ilie Bolojan, pentru reducerea cheltuielilor publice. Cele mai afectate sunt primăriile celor două mari orașe, Ploiești și Câmpina, de unde sute de angajați vor fi dați afară.

La Ploiești, din cele 974 de posturi existente la finalul anului trecut, vor fi desființate 224. La Câmpina, organigrama se reduce de la 276 la 205 de posturi, ceea ce înseamnă 71 de funcții eliminate. Reduceri importante apar și în orașele și comunele din județ, unde dispar în total 1.076 de posturi, potrivit calculelor făcute de Observator Prahovean.

În primăriile de orașe vor fi tăiate 329 de poziții din 1.301, iar în comune vor dispărea 747 de posturi din 3.099. La nivelul întregului județ, din cele 6.497 de posturi existente, vor rămâne 4.903, ceea ce înseamnă o restructurare de 1.594 de poziții.

Autoritățile locale au la dispoziție 30 de zile pentru a aproba noile organigrame prin hotărâri de Consiliu Local. Termenul final pentru reorganizarea administrativă este 1 iunie 2026.

Planul de restructurare solicitat de guvernul Bolojan a stârnit un val de furie în rândul primarilor din țară, iar funcționarii amenințați de disponibilizări amenință, în continuare, cu ample proteste.

