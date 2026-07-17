Un român care își afișa averea pe rețelele sociale a intrat în vizorul ANAF: prejudiciu de milioane de lei

Publicat 17 iul. 2026, 15:12 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat care își etala în mediul online stilul de viață luxos, cu mașini scumpe, vacanțe exotice și teancuri de bani, a ajuns în atenția inspectorilor ANAF și ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În urma verificărilor, autoritățile susțin că acesta ar fi coordonat un mecanism complex de evaziune fiscală, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.

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