Ultimatum PSD la Buget: Pachetul „One-Off” sau blocarea anexelor. Bugetul pe 2026, în pericol

Senatorul Daniel Zamfir, vorbind în numele grupurilor parlamentare ale PSD, a condiționat astăzi votul pe buget de finanțarea unui pachet social de urgență. Mesajul a fost unul direct, adresat factorilor de decizie din comisiile reunite.

Daniel Zamfir a fost categoric în privința priorităților social-democrate, solicitând identificarea resurselor financiare în actuala structură bugetară: „Îmi permit, în numele grupului parlamentar PSD, să propun o soluție înainte de a discuta anexele. Vreau să știți un lucru și să vă rog ceva: găsiți în cele două anexe posibilitatea de a finanța pachetul \"one-off\" cu 1,1 miliarde de lei. În caz contrar, grupurile PSD nu vor vota cele două anexe la buget.”

Riscul blocajului total

Intervenția a provocat o reacție imediată din partea președintelui comisiei, care a avertizat asupra consecințelor juridice și procedurale ale unui eventual vot negativ pe anexe. Dacă anexele sunt respinse la vot, întregul proces legislativ privind bugetul de stat este suspendat.

Procedural, anexele nu sunt documente facultative; ele fac parte integrantă din bugetele instituțiilor. Fără aprobarea acestora, textul principal al legii bugetului nu poate fi supus dezbaterii finale, deoarece rămâne fără fundamentul tehnic și cifric necesar funcționării statului.

Prin această mișcare, PSD plasează povara negocierii pe umerii coaliției, folosind pârghia blocajului procedural pentru a asigura finanțarea pachetului social de 1,1 miliarde de lei.

Alexandru Nazare, ca replică la ultimatumul PSD:

Alexandru Nazare: „Blocarea bugetului ar fi un act de iresponsabilitate cu efecte în lanț”

În urma solicitării președintelui comisiei de a simula consecințele unui vot negativ din partea PSD, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare , a prezentat un tablou de criză, subliniind că acest buget nu este unul opțional, ci motorul financiar care susține stabilitatea statului.

1. Impactul asupra datoriei publice și a ordonatorilor de credite

Ministrul a explicat că Bugetul de Acțiuni Generale este pârghia prin care sunt sprijiniți toți ordonatorii de credite și, esențial, prin care se gestionează serviciul datoriei publice.„Trebuie să înțelegem că prin acest buget de acțiuni generale efectuăm operațiuni vitale care ajută toți ordonatorii de credite. În acest moment, am ajuns la un nivel al dobânzilor de 58 de miliarde , iar orice blocaj aici ar compromite capacitatea statului de a-și onora obligațiile financiare.”

2. Compromiterea fondurilor europene și a PNRR

Nazare a atras atenția că o eventuală respingere a anexelor ar pune în pericol absorbția banilor de la Bruxelles, într-un moment critic pentru dezvoltare. „Mizăm fundamental pe PNRR și pe rata de absorbție. Fără aceste sume prinse în bugetul de acțiuni generale, implementarea proiectelor europene devine imposibilă, ceea ce ne-ar afecta drastic pe termen lung.”

3. Rezerva de securitate în contextul războiului

Ministrul a subliniat că actualul context geopolitic nu permite jocuri politice cu bugetul statului, acesta având rolul de „plasă de siguranță”. „Suntem în contextul unui război la graniță. Dacă situația se deteriorează, vom avea nevoie de sume suplimentare pentru a reacționa rapid. Ar fi un lucru extrem de grav și ne-ar afecta pe toți dacă în acest buget de acțiuni generale nu ar mai exista fonduri din cauza unui vot politic negativ.”