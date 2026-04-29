Turismul din Delta Dunării, dat peste cap de mesajele RO‑Alert. ISU: „Nu este negociabil”

Turismul din Delta Dunării, deja afectat de scăderea puterii de cumpărare și de costurile tot mai mari din economie, este lovit din nou de valul de mesaje RO‑Alert transmise în urma atacurilor rusești din apropierea graniței Ucrainei. Operatorii din zonă spun că alertele repetate sperie turiștii și duc la anulări masive, exact în pragul sezonului.

Reprezentanții HoReCa au cerut explicații și soluții într-o întâlnire cu șefii locali ai ISU, însă răspunsul a fost categoric: sistemul RO‑Alert nu va fi limitat sau modificat pentru a proteja industria turistică . a transmis șeful ISU Delta, colonelul Daniel Petrov, într-o întâlnire cu operatorii din HoReCa, potrivit Ora de Tulcea.

Poziția ISU rămâne fermă: siguranța populației primează. „Gândiți-vă ce impact ar avea căderea unei drone asupra unui operator economic. Mult mai grav decât un mesaj de avertizare ”, a spus colonelul Daniel Petrov, sintetizând dilema dintre protecția civilă și pierderile economice. Într-o regiune aflată la granița unui război, autoritățile transmit clar: alertele pot afecta turismul, dar lipsa lor ar putea costa incomparabil mai mult .

Nemulțumirea mediului de afaceri pleacă de la situațiile în care turiștii primesc alerte în toiul nopții, fără ca ulterior să se întâmple ceva vizibil. Efectul este însă imediat: oameni care își fac bagajele și pleacă, afectând veniturile zonei.

Diferențele dintre percepția publică și datele oficiale amplifică tensiunile. În timp ce operatorii vorbesc despre „sute de alerte” în ultimii ani, statisticile arată 71 de mesaje transmise între septembrie 2023 și februarie 2026 , dintre care 59 în județul Tulcea , toate în contextul conflictului din Ucraina.