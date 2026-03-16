Scumpiri la pompă. Ministrul Finanțelor explică de ce nu scade acciza la benzină și motorină
Foto/Arhivă
Ministrul Alexandru Nazare s-a declarat rezervat luni, 16 martie, față de propunerea de reducere a accizei la carburanți ca soluție pentru ieftinirea benzinei și motorinei. Oficialul a avertizat că o astfel de relaxare fiscală nu reprezintă o garanție pentru scăderea prețurilor la raft, existând riscul ca subvenția statului să fie absorbită de lanțurile de distribuție în loc să ajungă în buzunarele consumatorilor.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a adoptat o poziție rezervată față de propunerile recente de reducere a accizei la combustibili, subliniind că o astfel de măsură nu reprezintă o soluție magică pentru ieftinirea benzinei și motorinei. În cadrul unei discuții cu presa, oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor a finalizat deja o serie de analize tehnice care vor fi prezentate în curând Guvernului pentru o decizie finală.
Impactul bugetar și realismul economic
Nazare a catalogat drept nesustenabile propunerile vehiculate în spațiul public, precum reducerea accizei cu 40%, explicând că o astfel de tăiere masivă ar destabiliza grav bugetul de stat în contextul actual. Ministrul a insistat asupra necesității unor măsuri echilibrate și realiste, menite să atingă obiectivul principal: stabilitatea prețurilor, fără a periclita veniturile publice.
„Trebuie să dozăm măsurile în așa fel încât obiectivul de stabilizare să fie îndeplinit. O scădere a accizei nu garantează neapărat o scădere a prețului la raft”, a avertizat ministrul, sugerând că scăderea taxelor ar putea fi absorbită de profiturile companiilor în loc să ajungă la consumatori.
Vizorul pe speculă: Controlul stocurilor vechi
În locul unei intervenții fiscale bruște, Alexandru Nazare propune o monitorizare mai strictă a pieței. Ministrul consideră esențial controlul operatorilor economici care dețin stocuri de combustibil achiziționate înainte de exploziile de preț recente.
Conform oficialului, aceste cantități nu ar trebui să fie influențate de cotațiile actuale ale pieței, iar vânzarea lor la prețuri „umflate” reprezintă o practică ce trebuie stopată prin controale riguroase. Astfel, prioritatea Guvernului pare să fie în acest moment prevenirea speculei pe seama stocurilor existente, în paralel cu analizarea altor pârghii de sprijin care să nu lase o gaură imensă în bugetul țării.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News