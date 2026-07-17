Saadeh Hardan – complicitate la înșelăciune, cămătărie și spălare de bani!

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 iul. 2026, 15:48

Potrivit unei investigații publicate de fantome.info, libanezul Saadeh Hardan ar fi făcut parte dintr-un presupus mecanism infracțional de complicitate la înșelăciune, cămătărie și spălare de bani, alături de Bogdan Cârcu, Andrei Sârbu și alte persoane, inclusiv notari și executori judecătorești.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Saadeh Hardan