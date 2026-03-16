Rutina simplă pentru păr uscat: cum combini șampon, mască și ulei fără exces

Femeile adoră să aibă părul în valuri, sănătos și bine hidratat, o coafură care le oferă o eleganță adevărată. Uneori, ele au impresia că dacă folosesc un șampon despre care se spune că are proprietăți hidratante, atunci părul lor va arăta mereu sănătos și plin de strălucire. În realitate, îngrijirea părului necesită folosirea mai multor produse de marcă.

Când să folosești umidificatorul de bucle?

Când părul este uscat, tern, poros și aspru la atingere, înseamnă că are nevoie de un tratament special, prin care părul să fie hidratat, iar aspectul său la final să fie spectaculos și să se mențină așa mai mult timp.

Pentru asta părul are nevoie de umectanți. În gama de produse de beauty pentru îngrijirea părului din magazinele online, aceștia apar în umidificatorul de bucle . Acest produs hidratează, menține sub control frizz-ul, oferă protecție termică, protecție solară și are un efect de strălucire umedă. Cu acest produs combați deshidratarea și uscarea părului, prelungești efectul umed și menții hidratarea părului. Un umidificator de marcă conține ingrediente naturale, cum ar fi: ulei de semințe de struguri, unt de cupuaçu, ulei de argan , ulei de ricin și altele.

Cât de important este tratamentul cu ulei, șampon, mască de păr?

Un aspect important este faptul că părul electrizat trebuie să fie sigilat cu emolienți. Poți face asta destul de simplu, folosind diferite tipuri de cosmetice. Există mai multe produse pentru îngrijirea părului cu porozitate medie și ridicată. Prin urmare, dacă părul are tendința de a se electriza sau încreți, trebuie tratat cu umectanți.

Pentru sigilarea porilor deschiși se procedează astfel: se poate aplica uleiul pe un fond cu acid hialuronic puternic hidratant. Poți folosi de pildă un ulei de argan pentru păr mai ales dacă acesta este foarte aspru și poros. Unele femei folosesc pentru păr uleiul de măsline , dacă nu au un produs profesional – un ulei de marcă. Dacă nu ai acid hialuronic pentru păr , atunci poți folosi fie un balsam umectant Maroccanoil , fie un gel de Aloe vera .

Cel dintâi se alege o perie de păr pentru a descurca șuvițele și a le pregăti pentru tratament. Apoi se umezește părul cu apă pentru a-l hidrata, urmează aplicarea acidului hialuronic și la final uleiul de argan. După se s-a aplicat acest tratament, se prinde părul în coc și se stă timp de jumătate de oră. Apoi se spală părul cu un șampon de calitate cu ingrediente naturale, de două ori și se clătește cu apă. Șamponul trebuie să fie de intensitate medie, blând cu părul, pentru a nu îndepărta uleiul și acidul hialuronic din șuvițele de păr.

Tratamentul constă și în folosirea unei măști de păr cu ingrediente naturale, hidratante, emoliente care sigilează cuticulele și hrănesc părul. Aceasta va acționa asupra părului timp de câteva minute, deci trebuie puțină răbdare. Urmează clătirea părului cu jet de apă și folosirea unui prosop absorbant și moale, ce este delicat cu părul.

Pentru a avea părul catifelat se aplică un ser de păr , pe șuvițele umede. Apoi se folosește uscătorul de păr, la final se tratează șuvițele cu un jet de aer rece care închide cuticulele de păr.

Pentru a-ți îngriji părul prin această metodă acasă, cel mai simplu este să folosești produsele cosmetice de la același brand, cum ar fi din gama de tratamente Moroccanoil . Acestea au ulei de argan apreciat pentru proprietățile sale nutritive, regenerative și hidratante.

Gama Moroccanoil include produse de tratament pentru toate tipurile de păr , cum ar fi:

· Ulei de păr pentru păr fin, uscat, colorat cu ulei de argan și semințe de in, care oferă hidratare, strălucire, nutriție și un aspect voluminos de durată

· Șampon hidratant cu ulei de argan

· Mască hrănitoare și intens hidratantă pentru păr uscat și normal

· Ser intensiv pentru catifelarea și hrănirea părului uscat și indisciplinat care reduce încrețirea părului, netezește părul și crește strălucirea podoabei capilare.

De asemenea, înainte de coafare se poate aplica pe păr un spray de protecție termică, pentru aranjarea cu placa și cu ondulatorul.