Românii strâng cureaua de Paște. Bugete fără excese și prudență financiară, în 2026
Anul acesta, sărbătorile pascale sunt marcate de o schimbare semnificativă în comportamentul de consum al românilor. Dacă în anii precedenți excesele erau la ordinea zilei, noile date arată o tendință clară către cumpătare și planificare riguroasă.
Profilul consumatorului în prag de sărbători
Presiunea financiară resimțită la nivel național a remodelat prioritățile cetățenilor. Conform ultimelor studii, românii au devenit mult mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii. Doar 20% dintre români mai plănuiesc să cumpere mai mult decât de obicei pentru masa de Paște. 68% dintre consumatori și-au stabilit deja un buget clar, pe care încearcă să nu îl depășească. Există o atenție sporită la „fiecare leu”, semn că inflația și incertitudinea economică și-au pus amprenta asupra psihologiei de consum.
Planificarea versus realitatea din magazin
Deși intenția de a economisi este generalizată, realitatea din fața raftului rămâne o provocare. Tentațiile comerciale și presiunea momentului îi fac pe mulți să piardă controlul asupra cheltuielilor. Aproape 7 din 10 români ajung, în final, să depășească bugetul inițial. Un sfert dintre consumatori recunosc că fac cumpărături impulsive, lăsându-se influențați de promoții sau de atmosfera festivă. Peste jumătate dintre cei chestionați și-ar dori să poată beneficia de reduceri reale pentru a face față costurilor ridicate.
Factorii de stres și sănătatea emoțională
Grija banilor nu afectează doar portofelul, ci și starea generală de bine a populației.
Studiile indică un nivel ridicat de anxietate legat de situația financiară:
75% dintre români se confruntă cu anxietate din cauza lipsei banilor.
85% au raportat probleme cu somnul, cauzate de stresul financiar.
Principalele surse de îngrijorare: scumpirile constante, cheltuielile neprevăzute, siguranța locului de muncă și povara datoriilor.
Sfaturi pentru un buget echilibrat
Specialiștii recomandă câteva măsuri concrete pentru a menține controlul financiar în această perioadă:
Stabilirea unui buget realist (ajustat la veniturile actuale, nu la dorințe).
Evitarea achizițiilor neplanificate (utilizarea unei liste de cumpărături).
Verificarea atentă a prețurilor în mai multe locuri.
Monitorizarea cheltuielilor în timp real.
