Românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. Coșul zilnic apasă greu asupra bugetelor

Românii continuă să plătească tot mai mult pentru alimente, iar coșul zilnic de cumpărături apasă din ce în ce mai greu asupra bugetelor. Produsele alimentare sunt, în medie, cu 5,75% mai scumpe decât în urmă cu un an, iar în cazul unor produse de bază creșterile au depășit 10%, conform Realitatea PLUS.
Oamenii spun că prețurile nu au scăzut și se tem că urmează noi scumpiri, mai ales dacă vor continua să crească prețurile carburanților, gazelor și energiei. Pentru mulți pensionari și pentru familiile cu rate, cumpărăturile au ajuns să fie făcute doar după o listă atent calculată.
Românii nu cred că alimentele se vor ieftini
În piețe, cumpărătorii spun că prețurile legumelor rămân ridicate, chiar dacă este sezonul în care oferta ar trebui să fie mai mare. Oamenii cred că transportul și costurile suportate de producători vor continua să se vadă în prețul final.
„Credeți că o să scadă prețurile? Nu. Nu cred. Atâta timp cât benzina crește, nu are cum”, spune o femeie.
Un alt cumpărător susține că prețurile diferă de la un comerciant la altul și că oamenii trebuie să compare ofertele înainte de a cumpăra. „Te mai trezești că se adaugă un leu, 50 de bani. Dacă e mai mult, cel mai bine e să iei de la supermarket.”
Cumpărăturile sunt făcute cu lista în mână
Pentru persoanele cu venituri mici, fiecare leu contează. Mulți cumpără doar produsele de care au nevoie și renunță la lucrurile care nu sunt urgente.
„Facem economie. La o pensie mică, vă dați seama... Mergem cu listuța, luăm ce avem nevoie și plecăm”, spune o pensionară.
Alții spun că nu mai au de unde să reducă cheltuielile, mai ales după plata ratelor și a facturilor. „Am de făcut niște cumpărături mai mari și am rată. Nu am cum să fac economie sub nicio formă. De-abia aștept să scap.”
Facturile și taxele apasă și mai mult bugetele
Pe lângă alimente, românii trebuie să plătească facturile la gaze și energie, impozitele și celelalte obligații lunare. În aceste condiții, unele persoane în vârstă spun că nu s-ar descurca fără ajutorul copiilor.
„Vai de mine, ar fi foarte greu. O iei de la începutul anului: impozite și, lună de lună, toate dările, care nu te iartă”, spune o femeie. Cumpărătorii se tem că prețurile vor crește din nou odată cu venirea toamnei, când cererea pentru legume folosite la conserve este mai mare. „De scăzut nu cred. Cred că o să mai crească. Vine toamna și gospodinele își pun un castravete, o roșie, un suc și o să crească.”