Românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. Coșul zilnic apasă greu asupra bugetelor

Publicat 22 iul. 2026, 08:24 Sursă Realitatea PLUS

Românii continuă să plătească tot mai mult pentru alimente, iar coșul zilnic de cumpărături apasă din ce în ce mai greu asupra bugetelor. Produsele alimentare sunt, în medie, cu 5,75% mai scumpe decât în urmă cu un an, iar în cazul unor produse de bază creșterile au depășit 10%, conform Realitatea PLUS.

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