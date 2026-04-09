România se numără printre statele UE cu cele mai accentuate scăderi ale prețurilor producției industriale în februarie 2026
Bacnote EURO
Prețurile produselor la poarta fabricilor au înregistrat o scădere în februarie 2026, atât la nivelul zonei euro, cât și al Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Eurostat. Comparativ cu luna ianuarie, prețurile producției industriale au coborât cu 0,7% în zona euro și cu 0,5% în UE, România numărându-se printre statele cu cele mai semnificative reduceri.
Astfel, România a consemnat o scădere de 1,6% în februarie, după o creștere de 2,6% în ianuarie. Alte scăderi importante au fost înregistrate în Spania, Irlanda și Portugalia. La nivel european, evoluția a fost influențată în principal de reducerea cu 1,8% a prețurilor la energie.
În ritm anual, situația este diferită: prețurile producției industriale au scăzut cu 3% în zona euro și cu 2,7% în UE, însă România a înregistrat o creștere de 2,7%, fiind depășită doar de țări precum Bulgaria sau Finlanda. Și în acest caz, factorul determinant a fost ieftinirea energiei, cu un declin de 10,5%.
Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică confirmă tendința lunară descendentă, indicând o scădere de 1,1% în februarie față de ianuarie, dar o creștere de 3% comparativ cu aceeași lună din 2025. Pe piața internă, prețurile au scăzut, în timp ce pe piața externă s-a înregistrat o ușoară creștere lunară.
Pe sectoare industriale, cele mai mari creșteri anuale de prețuri s-au observat în industria bunurilor intermediare, a bunurilor de uz curent și a bunurilor de capital. De asemenea, un avans semnificativ, de peste 14%, a fost consemnat în domeniul distribuției apei și gestionării deșeurilor.
Evoluția prețurilor la poarta fabricilor este un indicator important pentru inflație, deoarece aceste costuri sunt adesea transferate către consumatorii finali și influențează deciziile de politică monetară.
