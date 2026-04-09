Rezervele de gaz europene, risc de golire din cauza crizei din Strâmtoarea Ormuz. Comisia Europeană avertizează asupra „consecințelor de durată” ale războiului

Uniunea Europeană nu se confruntă, deocamdată, cu un risc „imediat” de penurie de gaze naturale din cauza războiului cu Iranul, însă oficialii europeni avertizează că blocul comunitar ar putea resimți „consecințe de durată” ca urmare a crizei din Strâmtoarea Ormuz.

„Nu se prevăd riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării. Se așteaptă consecințe de durată, așa că este important să începem pregătirile pentru iarnă”, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei Europene, sub protecția anonimatului, după reuniunea Grupului de coordonare pentru gaze., transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Potrivit acestuia, statele membre trebuie să asigure reumplerea depozitelor de gaze până la un nivel de cel puțin 80% până în noiembrie, pentru a evita presiuni în sezonul rece. În prezent, gradul de umplere al acestor instalații este de 28%, nivel care nu a depășit 30% de la declanșarea ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

„O injecție timpurie de gaze în rezerve este preferabilă, pentru a preveni o avalanșă de cerere la finalul verii”, a adăugat aceeași sursă.

Deși dependența de Strâmtoarea Ormuz este limitată în ceea ce privește gazele, UE importă prin acest culoar doar 8,5% din gazul natural lichefiat, ruta are o importanță strategică ridicată pentru alte resurse energetice. Uniunea își asigură 40% din importurile de kerosen și 7% din petrolul brut și rafinat prin acest punct critic, principalele state furnizoare fiind Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.