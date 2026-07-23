Actualitate· 1 min citire
Realitatea PLUS cere o întâlnire între societate și politicieni. Inițiativa Ancăi Alexandrescu, susținută de Sorin Grindeanu-VIDEO
Publicat23 iul. 2026, 09:39
Actualizat23 iul. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu lansează o inițiativă de unitate, menită să scoată țara din criza politică. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a invitat societatea civilă și liderii partidelor politice la discuții pentru încheierea unui angajament, asemenea Păcii de la Snagov din 1995. Sorin Grindeanu a transmis că PSD este de acord cu inițiativa și că membrii săi voi vor fi prezenți la discuții.
Citește și
- 09:25Petrolul se scumpește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu: Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz
- 08:12 Transport Trade Services a finalizat investiţia de 23 milioane de euro în extinderea terminalului de cereale Canopus Constanţa
- 08:00Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării. Reacția ministrului
- 07:51Tanczos Barna solicită Bruxelles-ului despăgubiri pentru fermieri: „Mulţi dintre ei sunt nevinovaţi”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News