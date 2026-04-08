Protest spontan la minele Vulcan, Lupeni și Livezen. Angajații cer plata primelor de Paște

Un protest spontan a izbucnit, miercuri dimineață, la minele Vulcan, Lupeni și Livezeni. Lucrătorii nu au intrat, azi dimineață, la schimbul I, solicitând detalii despre acordarea primelor de Paști.

Reprezentanții companiei le-au comunicat că nu le vor oferi aceste bonusuri, în ciuda faptului că acestea sunt prevăzute în Contractul colectiv de muncă. Potrivit unor surse, conducerea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) ar fi transmis inițial că sumele vor fi plătie, scrie Gazeta de dimineață Hunedoara .

Exploatările miniere Vulcan și Lupeni fac parte din structura Complexului Energetic Valea Jiului, alături de minele Lonea și Livezeni. Dintre acestea, Lupeni și Lonea se află în proces de închidere.

La această oră, situația este în dinamică, iar conducerea companiei nu a transmis un punct de vedere oficial.