Prețurile carburanților, miercuri, 14 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în principalele orașe din România

Șoferii români continuă să plătească peste 10 lei pentru un litru de benzină sau motorină. Miercuri, 14 octombrie 2026, cea mai ieftină benzină din țară costă 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,75 lei pe litru. În marile orașe, diferențele dintre cele mai mici prețuri sunt de numai câțiva bani, însă alegerea benzinăriei poate influența suma plătită pentru un plin.
Potrivit platformei PECO Online, cele mai avantajoase prețuri la nivel național se găsesc în județele Timiș și Constanța. Tarifele minime sunt aceleași ca marți, 13 octombrie, când benzina și motorina se vindeau tot cu peste 10 lei pe litru. Șoferii trebuie să țină cont că prețurile pot varia de la o stație la alta și se pot modifica pe parcursul zilei.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România
Cel mai mic preț pentru benzina standard, înregistrat miercuri, 14 octombrie, este de 10,05 lei pe litru. Acesta este afișat la stația TEAutohof din localitatea Orțișoara, județul Timiș. Benzinăria se află pe DJ 693, la ieșirea din zona Orțișoara, spre Seceani și autostrada A1.
În principalele orașe ale țării, benzina este puțin mai scumpă. Cele mai mici prețuri sunt în Cluj-Napoca și Timișoara, unde un litru costă 10,09 lei. În București, Iași și Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 10,11 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic preț din țară și cel mai mic tarif din Capitală este de șase bani pe litru. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, diferența este de trei lei, conform Peco-online.
Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Cât costă în principalele orașe
Situația este și mai dificilă pentru șoferii care folosesc motorină, deoarece prețul acesteia rămâne considerabil mai mare decât cel al benzinei. Cel mai mic tarif la nivel național este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN 39.
În marile orașe, motorina standard se vinde la prețuri care se apropie de 11 lei pe litru. Cel mai mic preț dintre cele cinci municipii analizate este în Timișoara, unde litrul costă 10,83 lei. Urmează Cluj-Napoca, cu 10,84 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, cel mai mic tarif afișat este de 10,86 lei pe litru.
Prețurile la benzină, motorină și GPL, miercuri, 14 octombrie
Potrivit datelor publicate de PECO Online, cele mai mici prețuri din principalele cinci orașe ale României sunt:
În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul are cel mai mic preț dintre orașele analizate, de 4,64 lei pe litru.
La Cluj-Napoca și Constanța, GPL-ul costă cel puțin 4,69 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași pornește de la 4,71 lei.
Cât costă un plin de 50 de litri de benzină sau motorină
Prețurile ridicate se resimt mai ales atunci când șoferii trebuie să alimenteze o cantitate mai mare de carburant.
La cele mai mici tarife disponibile la nivel național, un plin de 50 de litri costă:
Benzină: 502,50 lei, la prețul de 10,05 lei pe litru.
Motorină: 537,50 lei, la prețul de 10,75 lei pe litru.
În București, dacă luăm în calcul cele mai mici prețuri afișate, 50 de litri de benzină costă 505,50 lei, iar aceeași cantitate de motorină ajunge la 543 de lei. Astfel, șoferii care folosesc motorină plătesc cu zeci de lei mai mult pentru un plin decât cei care alimentează cu benzină.
Cum pot șoferii să găsească cele mai mici prețuri la carburanți
Șoferii care vor să economisească pot compara prețurile înainte să ajungă la benzinărie. Platforma PECO Online afișează tarifele practicate de stațiile din România și permite identificarea celor mai ieftine variante din fiecare localitate. Este important însă ca șoferii să verifice prețul înainte de alimentare. Platforma precizează că valorile publicate pot fi uneori diferite de cele afișate direct la pompă, din cauza timpului necesar actualizării informațiilor. Prin urmare, deși diferențele dintre marile orașe sunt mici, compararea ofertelor disponibile poate ajuta șoferii să reducă suma cheltuită pentru alimentare.