Prețurile carburanților, miercuri, 14 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în principalele orașe din România

Publicat 14 oct. 2026, 09:14 Sursă Realitatea.net

Șoferii români continuă să plătească peste 10 lei pentru un litru de benzină sau motorină. Miercuri, 14 octombrie 2026, cea mai ieftină benzină din țară costă 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,75 lei pe litru. În marile orașe, diferențele dintre cele mai mici prețuri sunt de numai câțiva bani, însă alegerea benzinăriei poate influența suma plătită pentru un plin.

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