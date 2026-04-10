Prețurile carburanților au explodat în Uniunea Europeană
România, printre țările cu cel mai scump combustibil
Prețurile carburanților au crescut semnificativ în Europa din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, prețurile benzinei sunt în prezent cu aproximativ 15% mai mari decât la sfârșitul lunii februarie, iar motorina s-a scumpit cu aproape 30%.
Cea mai scumpă motorină se găsește în Olanda, unde prețul ajunge la aproximativ 2,46 euro pe litru.
Țările cu cele mai mari prețuri la pompă
Și în Germania litrul de motorină se vinde cu aproximativ 2 euro si 29 de cenți. Și în alte țări, precum Franța, Austria, prețurile sunt peste media europeană, de puțin peste doi euro pe litru.
Cele mai mici prețuri la motorină. Ungaria, Slovenia și Bulgaria înregistrează un preț sub acest prag, mai exact de 1 euro și 62 de centi pe litru.
În cazul benzinei, cea mai scumpă este tot în Olanda și se vinde cu 2,33 euro pe litru. Cel mai ieftin carburant se găsește în Malta, unde benzina costă aproximativ 1,34 euro pe litru. Urmează Bulgaria, cu aproximativ 1,44 euro pe litru.
prețul mediu pentru benzină în Uniunea Europeană este de 1,87 euro pe litru (9,52 lei)
prețul mediu pentru motorină în Uniunea Europeană ajunge la 2,07 euro pe litru (10,54 lei)
Țările europene cu cea mai scumpă motorină
Danemarca – aproximativ 2,36 euro/litru (12,01 lei)
Germania – aproximativ 2,29 euro/litru (11,66 lei)
Finlanda – aproximativ 2,27 euro/litru (11,56 lei)
Belgia – aproximativ 2,23 euro/litru (11,35 lei)
Austria, Franța, Irlanda, Suedia, Lituania și Grecia- prețuri peste media europeană
Țările europene cu cea mai ieftină motorină
Ungaria – aproximativ 1,62 euro/litru (8,25 lei)
Slovenia – aproximativ 1,62 euro/litru (8,25 lei)
Bulgaria – aproximativ 1,62 euro/litru (8,25 lei)
Slovacia, Spania, Cipru, Croația și Cehia- sub 2 euro pe litru
Țările europene cu cea mai scumpă benzină
Olanda - aproximativ 2,33 euro/ litru (11,86 lei)
Danemarca – aproximativ 2,23 euro/litru (11,35 lei)
Germania – aproximativ 2,13 euro/litru (10,85 lei)
Finlanda – aproximativ 2,05 euro/litru (10,44 lei)
Grecia și Franța- peste 2 euro/litru
