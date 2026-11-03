Plafonarea prețurilor la energie ar putea reveni. Ce spune Dumitru Chisăliță despre noile măsuri

Publicat 3 nov. 2026, 21:33 Sursă Realitatea.Net

O revenire la plafonarea prețurilor la energie este analizată în contextul măsurilor care ar putea fi aplicate în perioada următoare. Ministrul Energiei ia în calcul mai multe scenarii, însă deciziile depind de datele privind producția și consumul de gaze naturale, precum și de posibilitatea implementării efective a soluțiilor.

Distribuie articolul