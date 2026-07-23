Actualitate· 2 min citire
Petrolul se scumpește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu: Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz
Petrol
Publicat23 iul. 2026, 09:25
SursăRealitatea.net
Prețurile petrolului au urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra petrolierelor din Marea Roșie și noile lovituri lansate de Statele Unite asupra Iranului au stârnit temeri că livrările de țiței ar putea fi afectate.
Citește și
- 08:12 Transport Trade Services a finalizat investiţia de 23 milioane de euro în extinderea terminalului de cereale Canopus Constanţa
- 08:00Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării. Reacția ministrului
- 07:51Tanczos Barna solicită Bruxelles-ului despăgubiri pentru fermieri: „Mulţi dintre ei sunt nevinovaţi”
- 07:50Sindicaliștii din Sănătate au azi noi negocieri pe legea salarizării, în plin scandal legat de modificările aduse
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News