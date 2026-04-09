Paștele 2026 sub zodia austerității. Românii aleg masa în familie și bugete de criză

Sursă: realitatea.net

Sărbătorile Pascale din acest an stau sub semnul unei prudențe financiare fără precedent, pe măsură ce presiunile economice își pun amprenta pe planurile românilor. Un studiu recent realizat de Reveal Marketing Research arată că 85% dintre cetățeni vor petrece Paștele acasă, în familie, acesta fiind cel mai ridicat procent înregistrat în ultimul trieniu. Deși starea de spirit rămâne una preponderent pozitivă, cu trei sferturi dintre respondenți declarându-se fericiți sau entuziasmați, sentimentul de liniște a suferit o scădere drastică, reflectând incertitudinea care plutește deasupra bugetelor domestice.

Dilema bugetului: Între inflație și reducerea cheltuielilor

Realitatea economică a anului 2026 forțează o reconfigurare a cheltuielilor pentru masa festivă. Deși 42% dintre români spun că vor aloca sume mai mari decât anul trecut, această creștere nu este un semn de prosperitate, ci mai degrabă o adaptare forțată la valul de scumpiri. În paralel, numărul celor care au decis să taie drastic din costuri a crescut cu 10% într-un singur an, ajungând la aproape o treime din populație. Femeile par să resimtă cel mai acut această presiune, fiind mai înclinate decât bărbații să aplice măsuri de economisire. Majoritatea gospodăriilor estimează un buget de criză, situat între 500 și 1.500 de lei pentru întreaga minivacanță, în timp ce un segment considerabil speră să se încadreze chiar sub pragul de 500 de lei.

Declinul cadourilor și ascensiunea minimalismului

O schimbare vizibilă în comportamentul de consum este scădere constantă a interesului pentru cadourile de Paște. Pentru al treilea an consecutiv, ponderea celor care planifică astfel de achiziții s-a diminuat, ajungând la doar 55%. Cei care totuși aleg să ofere daruri se limitează la cercul restrâns al familiei, copiii și partenerii de viață fiind principalii destinatari. Această tendință face parte dintr-o mișcare mai amplă către un consum responsabil și minimalist. Mulți români justifică acest Paște mai „auster” nu doar prin lipsa banilor, ci și printr-o dorință de a reveni la tradiții autentice, departe de agitația comercială și de excesele alimentare, optând pentru o celebrare mai eco-friendly și mai profundă.

Generația Z și excepția de la regulă: Restaurantele versus masa în familie

Deși curentul general este cel al izolării în nucleul familial, tinerii din Generația Z (18-24 ani) fac notă discordantă. Aceștia sunt de trei ori mai tentați decât restul populației să ia masa de Paște la restaurant, refuzând să renunțe complet la componenta socială a sărbătorii, în ciuda costurilor. În ceea ce privește obiceiurile religioase, aproximativ jumătate dintre români păstrează tradiția postului, însă marea majoritate se limitează la perioade scurte, precum miercurea și vinerea sau doar Săptămâna Mare, doar 12% reușind să parcurgă întreaga perioadă de restricții alimentare.

Un semnal de alarmă pentru piața de consum

Viteza cu care românii își ajustează comportamentul în fața instabilității politice și economice este considerată de experți un semnal de alarmă. Conform analizei, peste 80% dintre consumatori admit că planurile lor sunt influențate direct de contextul global, reacția principală fiind economisirea defensivă. Această orientare către „mai puțin, dar mai bun” și reîntoarcerea către semnificația spirituală și conexiunea cu cei dragi pare să definească peisajul social al primăverii anului 2026, transformând pragmatismul financiar într-o nouă formă de tradiție modernă.