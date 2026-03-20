Noul serial al lui Sebastian Ghiță, cine îl pune să mintă la TV. Cum îl atacă penalii întorși de sistem pe Călin Georgescu -VIDEO

Fugarul Sebastian Ghiță continuă seria atacurilor la adresa lui Călin Georgescu, după ce televiziunea pe care o controlează din umbră s-a folosit mai bine de un an de imaginea „președintelui interzis” pentru a face audiență. Într-o nouă înregistrare, mogulul penal susține că Elan Schwartzenberg l-ar fi finanțat pe Călin Georgescu.

Realitatea PLUS a demascat însă minciunile propagate de România TV și a prezentat momentele în care apropiații lui Ghiță îi induceau în eroare pe români, pretinzând că ar susține suveranismul alături de politicieni care încercau să câștige capital de imagine folosindu-se de numele lui Călin Georgescu. Postul a solicitat puncte de vedere tuturor celor menționați. Sebastian Ghiță nu a răspuns, iar Victor Ponta a transmis că nu a discutat niciodată despre Călin Georgescu cu Ghiță sau cu Gigi Becali. La rândul său, Becali a fost întrebat dacă Ghiță i-a cerut să se apropie de Georgescu, însă omul de afaceri a reacționat cu injurii, în loc să ofere explicații. Pe de altă parte, Gelu Vișan afirmă că nu a mai vorbit cu Sebastian Ghiță din 2011 și consideră că atacurile acestuia la adresa lui Georgescu sunt „neîntemeiate”. Nici Marian Vanghelie nu a oferit clarificări, după ce a mințit că Georgescu și-ar fi făcut partid, preferând în schimb să lanseze amenințări la adresa Realitatea PLUS, a Ancăi Alexandrescu și a lui Maricel Păcuraru.

”Bombă în televiziune, doamnelor și domnilor, ediție incendiară la România TV. Ați văzut noua înregistrare cu Sebastian Ghiță despre Călin Georgescu. Veți afla la această oră, doamnelor și domnilor, din această înregistrare șocantă, crima, vorbim foarte serios, o crimă din spatele ascensiunii lui Călin Georgescu. Și veți vedea legătura dintre sacii cu banii ai mafiei și această ascensiune a lui Georgescu”, au transmis cei de la România TV.

„Stai să vezi cu Elan Schwarzenegger ăla, cu acest Călin Georgescu, când o să-l dea ăștia cu toate ce au, că acest Călin Georgescu cred că cei mai mulți bani îi lua de la Elan Schwartzenberg ăla, cu Codruț Marta, cu acuzațiile alea de omor, că mi-a povestit mie Coldifer că Schwarzenberg cu fra-su au fost ultimii care l-au luat cu mașina pe Codruț Marta ăla care a furat banii lui Blejnar și l-au dus la Snagov și de acolo dracul l-a mai văzut pe ăla.

Deci tu, ditamai Călin Georgescu, accepți, iei bani, stabilești guverne, faci aranjamente, îl trimiți pe ăla prin toată lumea să dea tot felul de semnale. Păi tu nu știi că Schwarzenegger ăla să învârte cu toate serviciile, cu israelieni, cu ruși. Vezi scandaluri ce o să iasă și cu Călin Gheorghescu ăsta de nu se mai împacă om cu persoană”, spune Sebastian Ghiță, într-o nouă înregistrare pe care România TV o prezintă drept o bombă în televiziune.

Milionarul fugit în Serbia confirmă astfel că planul său a fost doar să rupă mișcarea suveranistă cu ajutorul lui Victor Ponta și al acoliților săi.

”Sunt multe idei în care suntem de acord și gândim la fel, sunt lucruri în care suntem oameni, personalități puternice și sunt lucruri în care nu suntem de acord, dar e foarte clar că amândoi, și nu doar Georgeescu - Ponta, mulți alții, suntem patrioți. Ne iubim țara asta și înțelegem că ajunge ce au făcut cu ea. (...)

I-au luat dreptul să candideze este o nedreptate la adresa românilor, în primul rând, nu doar la adresa sa și cred că prezența domniei sale ar fi un îndemn la revenirea la popor. Vreau să spun foarte clar, este un abuz să respingi candidatura oricui, nu doar Călin Georgeescu. Trebuie să fie lăsați toți candidații să candideze și românii să decidă. Nu așa îi faci loc lui Antonescu și partidelor tradiționale. Nu așa faci dreptate în România, nu așa repari democrația. Sunt convins de acest lucru și mi asum, indiferent de riscuri, această poziție”, spunea Victor Ponta în campania pentru alegerile prezidențiale.

Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă poate fi Călin Georgeescu prim-ministru, suveranistul vopsit a răspuns: ”Sigur că poate. Nu cred că are ceva ce-l descalifică, dincolo, sigur, acuzații, dosare”.

”Că n-am vorbit cu domnia sa în ultimii 12 ani. De 12 ani n-am avut ocazia să vorbesc cu domnul Georgeescu. Din ceea ce am văzut din declarațiile pe care le-a făcut, cred că este un om patriot. Nu știu care este competența de a conduce”, a mai spus Ponta.

Sebastian Ghiță s-a folosit pentru ruperea mișcării suveraniste de George Becali și Gelu Vișan, dar și de Marian Vanghelie, care a înființat un partid și a anunțat că liderul spiritual este Călin Georgescu. Acest minciună a fost demontată în exclusivitate de Călin Georgescu la Realitatea PLUS.

Drepturile la replică ale celor vizați în analiza Realitatea Plus

