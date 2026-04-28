Nazare anunță că gaura din buget s-a redus cu mai mult de jumătate

Ministrul Alexandru Nazare a publicat cifrele execuției bugetare pentru primul trimestru al anului 2026, datele indicând o corecție solidă a finanțelor publice.

Într-un context internațional dificil, marcat de creșterea dobânzilor și încetinire economică în Europa, România a reușit să își consolideze credibilitatea financiară printr-o disciplină bugetară riguroasă.

Deficit înjumătățit și venituri în creștere

Cea mai importantă evoluție raportată este reducerea drastică a deficitului bugetar, care a coborât la 1,03% din PIB , față de 2,28% în aceeași perioadă a anului trecut. Această ajustare a fost susținută de o creștere a veniturilor cu 12,3% , ritm care depășește creșterea economică generală. Potrivit ministrului, acest rezultat este efectul direct al măsurilor de lărgire a bazei de impozitare și al îmbunătățirii colectării, în timp ce lichiditatea din piață a fost sprijinită prin creșterea restituirilor de TVA.

Disciplină la cheltuieli și investiții record din fonduri UE

Ajustarea bugetară din 2026 nu s-a bazat doar pe colectare, ci și pe un control strict al banului public. Ponderea cheltuielilor în PIB a scăzut, fiind impusă o disciplină clară inclusiv în ceea ce privește cheltuielile de personal.

În paralel, investițiile au rămas la un nivel ridicat, fiind finanțate preponderent din fonduri europene. Accelerarea absorbției acestor fonduri a permis dezvoltarea infrastructurii fără a pune presiune suplimentară pe împrumuturile interne sau pe deficitul statului.

Semnal de stabilitate pentru piețele financiare

Într-un climat marcat de instabilitate internă și externă, cifrele prezentate astăzi confirmă că România își corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, fără a sacrifica dezvoltarea economică.

Publicarea acestor date vine și ca un argument solid în fața piețelor financiare, având rolul de a tempera creșterea dobânzilor prin demonstrarea unei direcții responsabile a finanțelor publice. Mesajul transmis este clar: sub conducerea lui Ilie Bolojan, România reușește o „corecție solidă și credibilă”, esențială pentru stabilitatea pe termen lung.