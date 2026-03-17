Ministrul Finanțelor, despre scumpirea carburanților: „Sunt spectaculoase. Ne îngrijorează situația”. Ce măsuri de urgență au fost propuse Guvernului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat marți asupra creșterii accelerate a prețurilor la carburanți și a anunțat că Ministerul Finanțelor a transmis Guvernului o analiză privind evoluția pieței, pentru ca executivul să decidă în perioada următoare măsurile necesare.

Nazare a declarat că „sunt creșteri spectaculoase, ne îngrijorează situația, mai ales pentru că stocurile aflate la dispoziția producătorilor și distribuitorilor sunt cele achiziționate în trecut”. Ministrul Finanțelor a subliniat că instituțiile cu atribuții de monitorizare trebuie să acționeze rapid „în contextul crizei de pe piața combustibililor”.

Potrivit ministrului, Guvernul are în analiză documentul transmis de Finanțe și urmează să ia o decizie „în următoarele zile”.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus Nazare.

Măsuri pentru sprijinirea transportatorilor

Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor a adoptat deja o măsură pentru sprijinirea transportatorilor, prin actualizarea schemei de ajutor de stat. Aceștia beneficiază acum de o deducere de 0,85 lei din acciză, pentru a evita creșterea costurilor de transport și, implicit, a prețurilor pentru consumatori.

Nazare a menționat și importanța aplicării prevederilor Ordonanței 84/2022, care permite monitorizarea strictă a pieței în situații de criză energetică.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a declarat Alexandru Nazare.

Obiectivul de aderare la OCDE al României

Alexandru Nazare a vorbit și despre procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care îl consideră esențial pentru atragerea de investiții și pentru stabilizarea costurilor de finanțare ale statului.

În același timp, el a precizat că România își propune să revină la o traiectorie fiscal-bugetară stabilă până la finalul anului 2026, cu un obiectiv de deficit de 6,2%, care să readucă finanțele publice „pe o linie de normalitate”.

„Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”, a spus Nazare.

„Este strict decizia României ce va alege din recomandările OCDE, astfel încât să-și atingă țintele din strategia fiscal-bugetară la sfârșitul acestui an 2026. Ținta de deficit anunțată de șase, doi, practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetar asumată înainte și intrăm într-o normalitate. Ieșim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai spus Alexandru Nazare.