Actualitate· 1 min citire
Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Ce s-a schimbat față de prima variantă
Publicat17 iul. 2026, 19:10
Actualizat17 iul. 2026, 19:45
SursăRealitate Plus
Ministerul Muncii a scos de la sertar proiectul legii salarizării! Potrivit documentului, statul alocă 12 miliarde de lei pentru majorările salariale, dar sunt în continuare tăieri! Sporurile sunt limitate la maxim 20%, iar sindicatele acuză că forma legii limitează numărul persoanelor care beneficiază de sporuri. Legea aduce însă creșteri pentru demnitari - majorarea salariilor e eșalonată pe patru ani, iar sporul pentru fonduri europene se va acorda pentru mai multe categorii. O analiză realizată de jurnalistul Realitatea Plus Alexandra Nistorescu.
Citește și
- 16:48Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru
- 15:48Saadeh Hardan – complicitate la înșelăciune, cămătărie și spălare de bani!
- 15:12Un român care își afișa averea pe rețelele sociale a intrat în vizorul ANAF: prejudiciu de milioane de lei
- 14:47Visul casei lângă oraș, tot mai greu de împlinit. Prețul apartamentelor în Capitală ajunge și la 200.000 de euro
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News