Ministerul Finanțelor s-a împrumutat cu alte 56,4 de milioane de lei de la bănci, pentru plata datoriei publice

Ministerul Finanțelor a atras, marți, suma de 56,4 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni, când a împrumutat alte 375,5 milioane de lei. Dobânda la care s-a împrumutat statul este de 6,94% pe an, cu maturitatea reziduală la 109 luni.

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare de tip benchmark a fost de 56,4 milioane de lei, iar băncile au transmis oferte în valoare de 65 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor a planificat, în luna aprilie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 3,9 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare, organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 3,9 miliarde lei este cu 4,1 miliarde de lei mai mică față de cea care a fost programată în luna martie 2026, de opt miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.