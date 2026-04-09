Mii de oameni rămân fără un loc de muncă în prag de sărbători: „Vrem să muncim, nu să cerșim!”

Se apropie Paștele, dar pentru mii de oameni din Gorj nu există niciun motiv de sărbătoare. Oamenii trăiesc cu frică din cauza concedierilor din sectorul energetic, iar protestele pot izbucni în orice moment.

Sindicatele cer guvernului să vină urgent cu soluții pentru a proteja angajații și familiile acestora.

Aproape 1.500 de angajați de la Complexul Energetic Oltenia au fost deja trimiși acasă, iar alte câteva sute urmează să plece în perioada următoare.

Problemele sunt profunde, iar un plan clar de restructurare lipsește cu desăvârșire.

Între timp, tot mai mulți oameni ajung pe drumuri, iar autoritățile încearcă să le ofere oamenilor alternative.

Sindicaliștii avertizează că disponibilizările ar putea continua și în perioada următoare dacă nu se iau rapid măsuri, iar tensiunile sociale riscă să crească la cote alarmante.