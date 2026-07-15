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Lovitură grea pentru pensionari: peste 2,3 miliarde de lei le-au fost luați în numai cinci luni prin CASS

Pensionari

Pensionari

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat15 iul. 2026, 15:04
SursăRealitatea PLUS

În doar cinci luni, statul a încasat aproximativ 2,3 miliarde de lei de la pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei, prin contribuția de 10% la sănătate. Măsura se aplică pentru al doilea an și rămâne în vigoare până la finalul lui 2026, iar viitorul Guvern va trebui să decidă dacă o menține sau o elimină, conform Realitatea PLUS.

Banii au ajuns la Fondul Național de Asigurări Sociale de Sănătate

Suma de peste 2,3 miliarde de lei a fost colectată în primele cinci luni ale anului de la pensionarii care depășesc pragul de 3.000 de lei. Banii au ajuns în Fondul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, după aplicarea contribuției de 10%.

Măsura a fost adoptată anul trecut și este valabilă până la sfârșitul acestui an. După instalarea noului Executiv, viitorul Guvern va trebui să hotărască dacă pensionarii vor continua să plătească această contribuție și începând din 2027.

Cât pierd pensionarii într-un an

Un pensionar care primește 3.500 de lei lunar pierde aproximativ 600 de lei într-un an, după aplicarea CASS și a impozitului pe venit de 10%. În cazul unei pensii de 4.000 de lei, suma plătită într-un an către bugetul asigurărilor de sănătate ajunge la aproximativ 1.200 de lei.

Reprezentanții seniorilor susțin că măsura este discriminatorie și că o pensie de 3.500 de lei nu acoperă cheltuielile necesare pentru un trai decent. Aceștia atrag atenția că mulți dintre pensionarii obligați acum să plătească CASS au achitat deja contribuția la sănătate în perioada în care au lucrat.

Pensionarii reclamă accesul dificil la servicii medicale

Reprezentanții pensionarilor spun că, deși seniorii contribuie din nou la sistemul de sănătate, aceștia sunt nevoiți de multe ori să plătească din propriul buzunar pentru servicii medicale. În alte situații, ajung să apeleze la sistemul privat pentru investigațiile și tratamentele de care au nevoie.

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