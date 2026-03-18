Inflația în Uniunea Europeană crește ușor, România rămâne pe primul loc la scumpiri

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat la 2,1% în februarie 2026, de la 2% în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Eurostat. În acest context, România continuă să înregistreze cea mai ridicată inflație din UE, cu un avans anual al prețurilor de 8,3%.

La polul opus, cele mai scăzute rate ale inflației au fost raportate în Danemarca (0,5%), Cipru (0,9%) și Cehia (1%). După România, cele mai mari creșteri de prețuri s-au consemnat în Slovacia (4%) și Croația (3,9%).

Comparativ cu ianuarie 2026, inflația anuală a scăzut în 11 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% la 8,3%), a rămas stabilă în patru țări și a crescut în 12 state.

În zona euro, inflația anuală a ajuns la 1,9% în februarie, în creștere de la 1,7% în ianuarie, apropiindu-se de ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană. Creșterea a fost susținută în principal de sectorul serviciilor, care a contribuit cu 1,54 puncte procentuale, urmat de alimente, alcool și tutun (0,48 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au avut un impact negativ, reducând inflația cu 0,30 puncte procentuale.

Inflația de bază (core inflation), indicator esențial pentru politica monetară a BCE, a crescut la 2,4% în zona euro, de la 2,2% în luna precedentă.

În România, datele publicate de Institutul Național de Statistică indică o ușoară scădere a inflației anuale, la 9,31% în februarie, față de 9,62% în ianuarie. Scumpirile au fost însă consistente pe toate segmentele: serviciile au crescut cu 11,37%, mărfurile nealimentare cu 9,41%, iar cele alimentare cu 7,89%.

Indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere lunară de 0,59%, iar rata inflației de la începutul anului a ajuns la 1,5%. Pe ultimele 12 luni, inflația medie a fost de 8,1%.

Conform indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivel european, rata anuală a inflației în România a fost de 8,3%, iar media ultimelor 12 luni a ajuns la 7,3%.

În perspectivă, Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, estimând o reducere până la 2,7% la sfârșitul anului 2027, potrivit declarațiilor guvernatorului Mugur Isărescu.

Datele confirmă că, deși inflația încetinește treptat, România rămâne semnificativ peste media europeană, iar presiunile asupra prețurilor persistă, în special în sectorul serviciilor.