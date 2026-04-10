În ce țară se află cei mai stresați angajați din Europa? Date surprinzătoare despre piața muncii din România

Sursă: Realitatea Financiara

Un recent studiu indică diferențe semnificative privind nivelul de stres al angajaților din Europa. Studiul arată că lucrătorii din sudul continentului sunt, în general, mai stresați decât cei din nord și est, dar conține și date surprinzătoare legate de comportamentul românilor la locul de muncă.

Europa rămâne una dintre regiunile cu cel mai scăzut nivel de implicare profesională, însă România se remarcă drept una dintre excepțiile pozitive. Potrivit raportului „State of the Global Workplace 2026”, realizat de Gallup și citat de Mediafax, doar 20% dintre angajații lumii se declară implicați în ceea ce fac — însă România depășește semnificativ această medie.

România, în topul implicării profesionale

Cu un nivel de implicare de 31% , România se situează printre țările europene cu cei mai dedicați angajați, alături de Albania (32%). În multe state din Vest, implicarea abia atinge 7–10%.

Spania și Marea Britanie au un nivel de implicare de aproximativ 10%, iar Germania și Italia ajung la 11%.

Țări precum Croația, Polonia, Franța, Elveția, Luxemburg sau Austria înregistrează unele dintre cele mai scăzute niveluri de implicare, între 7% și 9%.

Raportul arată că aproximativ 15% dintre angajați sunt „activ neimplicați”. Aceștia se distanțează conștient de muncă, de echipă și de angajator. Fenomenul este cunoscut în ultimii ani sub numele de „quiet quitting”.

Europa: stres moderat, implicare scăzută

Deși Europa nu este printre regiunile cele mai stresate, nivelul de implicare profesională rămâne redus. Grecia conduce clasamentul stresului (61%), urmată de Malta, Cipru, Italia și Spania. La polul opus se află Danemarca, unde doar 19% dintre angajați spun că resimt stres la muncă.

Niveluri scăzute de stres sunt raportate și în Polonia (22%) și Lituania (23%). Profilul angajatului cel mai stresat include adesea manageri tineri, sub 35 de ani, care lucrează în regim hibrid.

Bunăstarea rămâne ridicată

Chiar și cu niveluri scăzute de implicare, aproape jumătate dintre angajații europeni (49%) declară că duc o viață satisfăcătoare — mult peste media globală de 34%. Finlanda, Islanda și Danemarca sunt lideri la capitolul bunăstare.

Analiza acoperă 160 de țări și examinează nivelul de stres, implicare și bunăstare în rândul angajaților.