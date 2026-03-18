Fondul de Mediu are 1,2 miliarde lei pentru Programul Rabla 2026. Câte mașini noi vor fi subvenționate?

Deși valoarea ecotichetelor a fost tăiată la jumătate după schimbarea Executivului, bugetul pentru Programul Rabla ascunde cifre surprinzătoare. Un document oficial scoate la iveală faptul că statul dispune în prezent de peste 1,2 miliarde de lei pentru ediția din 2026. Suma reprezintă restul de bani rămași în conturile AFM după ce, anul trecut, din bugetul inițial de 1,4 miliarde s-au mai alocat doar 200 de milioane de lei. Această discrepanță majoră ridică întrebări esențiale despre viitorul subvențiilor auto și despre modul în care autoritățile aleg să gestioneze fondurile destinate înnoirii parcului auto național.

Povestea bugetului pentru Programul Rabla a început sub auspicii optimiste în vara anului trecut. Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, anunța un buget record de 1,43 miliarde de lei pentru ediția din 2025, promițând totodată majorarea ecotichetului pentru vehicule 100% electrice la pragul de 7.500 de euro.

Însă, schimbarea configurației guvernamentale a adus o răsturnare de situație radicală. Programul a fost blocat timp de trei luni, iar la reluare, cifrele au fost prăbușite: bugetul a fost tăiat cu 86%, până la doar 200 de milioane de lei, în timp ce valoarea voucherelor electrice s-a înjumătățit, ajungând la 3.700 de euro. Rezultatul a fost previzibil — un interes scăzut din partea publicului, cu doar 4.420 de cereri depuse.

Banii europeni, blocați în mecanisme birocratice

Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, atrage atenția că această tăiere masivă a fost nu doar nejustificată, ci și inexplicabilă din punct de vedere tehnic. „Fondurile pentru Programul Rabla provin din gestionarea certificatelor de carbon la nivel european. Sunt bani care nu pot fi direcționați către alte proiecte. Este de neînțeles de ce statul a ales să lase peste 1,2 miliarde de lei nefolosiți, în loc să susțină piața auto nepoluantă”, a declarat Cherciu pentru ProMotor.

Documentul care contrazice varianta oficială

În timp ce actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, susține că demararea programului pentru 2026 depinde strict de negocierile cu Ministerul Finanțelor și de aprobarea noului buget național, documentele oficiale par să o contrazică.

Printr-o adresă transmisă oficial către Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) confirmă că sumele rezultate în urma ajustărilor bugetare de anul trecut au rămas în conturile instituției. Concret, statul are deja la dispoziție peste 1,2 miliarde de lei, fonduri care nu depind de bugetul național și care ar putea fi activate imediat.

Soluția pentru 2026: Dublarea ecotichetelor?

Având în vedere acest excedent uriaș, experții din domeniu propun o măsură curajoasă pentru revitalizarea pieței: dublarea valorii ecotichetelor, în special pentru mașinile electrice. Această strategie ar putea transforma anul 2026 într-un punct de cotitură pentru transportul verde în România, folosind bani care, în prezent, stau blocați în bugetul AFM în așteptarea unor decizii politice ce întârzie să apară.