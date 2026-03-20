Facturile la gaze ar putea exploda de luna viitoare. Ministerul Energiei pregătește o modificare legislativă de urgență

Prețul gazelor naturale pentru populație ar putea exploda de la 1 aprilie, din cauza unor breșe în mecanismul de reglementare recent adoptat. Surse din piață confirmă că Ministerul Energiei pregătește deja o modificare legislativă de urgență pentru a corecta legea actuală și a preveni scumpiri masive pentru clienții casnici.

Cu doar câteva zile înainte de termenul de 1 aprilie, oficialii guvernamentali analizează de urgență modificarea mecanismului de stabilire a prețurilor la gaze naturale. Deși noua reglementare viza înlocuirea plafonării cu un model controlat de stat pentru a menține costurile suportabile timp de un an, specialiștii avertizează că sistemul actual ar putea genera, paradoxal, o majorare a facturilor pentru consumatorii casnici. Problema centrală rezidă în insuficiența resurselor interne disponibile la începutul perioadei pentru a acoperi întreaga cerere, în condițiile în care o parte semnificativă din producția autohtonă este direcționată obligatoriu către stocuri pentru sezonul rece.

În acest context, producătorii locali sunt constrânși să furnizeze gaze la prețuri fixe, sub nivelul pieței libere, pentru populație și centralele termice, însă cantitatea rămasă pentru consumul imediat este limitată. Pentru a acoperi deficitul, furnizorii ar putea fi nevoiți să achiziționeze diferența de gaze de pe piața liberă, unde tarifele sunt considerabil mai mari, costuri suplimentare care s-ar putea reflecta direct în facturile finale ale românilor. Autoritățile evaluează acum o ajustare rapidă a legislației pentru a echilibra raportul dintre stocuri și consumul curent, încercând astfel să prevină un șoc al prețurilor la începutul lunii viitoare.

Presiunea financiară asupra populației riscă să se extindă rapid dincolo de facturile la utilități, vizând direct produsele de bază, precum pâinea și produsele de panificație. Aurel Popescu, președintele patronatului Rompan, avertizează că industria morăritului se confruntă cu o creștere a costurilor de producție de până la 10%, pe fondul scumpirii carburanților și a cheltuielilor energetice, care reprezintă aproximativ 20% din prețul final. Deși momentan majorările estimate sunt de „o cifră”, liderul patronatului subliniază că situația ar putea deveni critică dacă prețul motorinei va continua să urce spre praguri record, forțând producătorii să adopte măsuri drastice până la sfârșitul lunii martie.