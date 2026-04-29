Expert în energie, avertisment dur pentru șoferi: motorina ar putea sări de 9,6 lei în următoarele zile și stocurile se vor epuiza

Sursă: Realitatea Financiara

Prețul motorinei ar putea crește în următoarele zile până la 9,4 - 9,6 lei pe litru, iar unele stații ar putea rămâne fără stocuri de carburant, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.

Perioada de 1 Mai vine cu o nouă presiune pe prețurile carburanților, iar șoferii încep deja să simtă schimbările la pompă. Specialiștii spun că piața petrolului a intrat din nou într-o zonă instabilă, iar acest lucru se transmite rapid și în România. Creșterile nu sunt bruște, dar sunt constante și vizibile de la o zi la alta. În acest context, estimările arată că motorina ar putea depăși în scurt timp nivelul actual.

"Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români. Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile - 106 până la 116 dolari - spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă", susţine Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.

Stațiile ar putea rămâne fără stocuri de carburant

Chiar dacă variațiile zilnice pot părea mici, tendința generală este una clară. Prețurile cresc treptat, iar fiecare ajustare se adaugă la precedenta. În acest moment, motorina este deja la un nivel ridicat, iar orice schimbare pe piața internațională se reflectă rapid și în prețurile din țară. Specialiștii atrag atenția că nu vorbim despre o creștere bruscă, ci despre una constantă, care se simte în timp.

"Cu un nivel actual în jur de 9,3 lei pe litru, următoarea mişcare este aproape inevitabilă, motorina merge spre 9,4 - 9,6 lei/l în doar câteva zile. Nu vorbim despre o explozie, ci despre ceva mai perfid, o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică", a precizat Chisăliţă.

Pe lângă scenariul de creștere moderată, există și varianta în care lucrurile se pot accelera. Dacă tensiunile din piața globală continuă sau se intensifică, presiunea pe prețuri va crește și mai mult. În acest caz, nivelul de 10 lei pe litru nu mai este privit ca o limită îndepărtată, ci ca o posibilitate reală.

"Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piaţă şi motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de 'dacă', ci de 'când'. Concluzia e simplă şi deloc confortabilă: România nu controlează preţul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcţia este una singură - în sus", a adăugat preşedintele AEI.

De ce pot dispărea temporar stocurile

Pe lângă scumpiri, apare și un alt fenomen care îi poate surprinde pe șoferi: lipsa temporară a motorinei în unele stații. Nu este vorba despre o lipsă generală la nivel național, ci despre dezechilibre locale. Atunci când o stație are un preț mai mic decât restul pieței, atrage rapid un număr mare de clienți, iar stocurile se epuizează mai repede decât pot fi refăcute.

"Săptămâna trecută, aproximativ 60 de staţii Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor preţuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situaţii punctuale şi temporare, nu despre lipsă naţională. Problema reală este alta: când o reţea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienţii migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar staţia rămâne 'fără motorină'. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un şofer vede pompă închisă, postează poza, alţii fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operaţională. Într-o piaţă normală, asta se reglează prin preţ. Într-o piaţă tensionată, cu plafonări, restricţii şi frică, reglajul devine brutal, nu mai creşte doar preţul, dispare produsul din unele staţii", consideră specialistul.

Intervențiile autorităților, menite să țină prețurile sub control, schimbă și modul în care funcționează piața. Companiile devin mai prudente, își protejează stocurile și reacționează diferit la fluctuații. În același timp, consumatorii reacționează emoțional, ceea ce amplifică dezechilibrele.

"Astfel de intervenţii au un efect secundar: comprimă marjele, schimbă comportamentul companiilor şi pot face distribuţia mai rigidă. Operatorii nu mai concurează relaxat; îşi apără stocurile, cash-flow-ul şi riscul de înlocuire la preţuri mai mari. De aici vine paradoxul românesc: statul încearcă să ţină preţul sub control, companiile încearcă să nu piardă bani, consumatorii se panichează, iar rezultatul este exact ceea ce vezi acum - motorină care există în sistem, dar nu mai ajunge uniform la pompă", a menţionat Chisăliţă.

O piață care reacționează rapid la orice șoc

În final, specialiștii spun că problema nu este neapărat lipsa carburantului, ci modul în care acesta este distribuit. Piața funcționează fără rezerve mari, iar orice dezechilibru, fie că vorbim de diferențe de preț, întârzieri logistice sau creșteri bruște ale cererii poate duce rapid la golirea stațiilor.

"Rompetrol intră acum în aceeaşi logică. Dacă lipsurile apar şi la al doilea mare jucător, nu mai putem vorbi doar despre un accident Petrom. Vorbim despre o piaţă care funcţionează la limită, unde orice diferenţă de preţ, orice întârziere logistică sau orice val de alimentări poate goli staţii întregi. România nu este neapărat fără motorină. România este fără tampon. Piaţa nu mai are elasticitate. Iar când o piaţă fără tampon este lovită de geopolitică, plafonări, cerere nervoasă şi diferenţe mari de preţ, prima victimă nu este rafinăria, ci pompa", a adăugat acesta.