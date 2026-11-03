Execuția bugetară după nouă luni: deficitul a ajuns la 3,81% din PIB, iar încasările la buget au crescut, arată raportul Ministerului Finanțelor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 3 nov. 2026, 15:02

Ministerul Finanțelor a publicat marți raportul privind execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului 2026. Potrivit raportului, deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB, iar încasările la buget au crescut, informează Mediafax. Cea mai mare parte a perioadei analizate acoperă guvernarea Bolojan.

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