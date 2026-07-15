Dunărea scade cu un metru pe zi din cauza secetei: nivelul apei este de trei ori mai mic decât normal, iar navigația și pescuitul au fost restricționate

Seceta prelungită a dus la o situație critică pe Dunăre, unde nivelul apei scade cu aproximativ un metru pe zi și este de trei ori mai mic decât ar fi normal. La Giurgiu, cota fluviului a ajuns la valori negative, sub 100 de centimetri, iar tendința de scădere continuă. Autoritățile au impus restricții pentru navigație și pescuit și le cer conducătorilor de ambarcațiuni să circule cu prudență maximă.
Restricții de circulație pentru nave
Adâncimea insuficientă a apei a determinat Căpitănia Zonală să limiteze circulația navelor și convoaielor în zonele dificile. Doar ambarcațiunile cu un pescaj adaptat condițiilor actuale pot pleca din porturi sau din zonele de ancoraj, pentru a fi evitate blocajele pe fluviu.
„AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar căpitănia nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj, decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. În actualele condiții, pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile”, a declarat Dan Chican, șeful Serviciului Siguranță Navigație.
În zonele în care este necesar, marfa poate fi mutată dintr-o parte în alta pentru reducerea pescajului și adaptarea navelor la nivelul scăzut al apei. În același timp, utilajele de dragare ale AFDJ Galați intervin acolo unde adâncimile scad sub limitele de siguranță, pentru curățarea șenalului navigabil.
Probleme și în Delta Dunării
Cota Dunării în dreptul orașului Tulcea era de 50 de centimetri în urmă cu o săptămână, iar folosirea setcilor pe teritoriul rezervației a fost interzisă. Excepția se aplică doar pe fluviul Dunărea, pe brațele sale, pe Dunărea Veche, în Golful Musura și în Meleaua Sfântu Gheorghe, atunci când cota apei depășește 50 de centimetri.
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării le recomandă celor care navighează pe canale și lacuri să reducă viteza și să fie foarte atenți. Nivelul scăzut al apei crește riscul de eșuare, favorizează eroziunea malurilor și afectează habitatele acvatice și coloniile de păsări.
„Adresăm un apel tuturor celor care navighează pe canalele și lacurile din RBDD să circule cu viteză redusă și prudență sporită. Cotele scăzute ale apei cresc riscul de eșuare și intensifică eroziunea malurilor. Totodată, valurile mari produse în zonele cu apă mică perturbă grav habitatele acvatice și coloniile de păsări”, a transmis ARBDD.